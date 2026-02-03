社會中心／李豫翰、劉毓琦 台北報導

台北市萬華區一家保麗龍回收廠，上個星期發生一起工安意外，一名17歲少女在清理絞碎機上的膠帶，不慎捲入機器，整個左半身被絞碎，當場身亡。這一名少女為了貼補家用，休學工作卻喪命，家屬對工安環境表示不滿，並質疑業者安全設施有問題，初步調查，雇主沒替少女辦理勞健保，被移請裁罰。

警消十萬火急來到台北漁產公司內，員工神情緊張，因為有名少女被捲入絞碎機，當場身亡。警衛態度相當低調、不敢多談，事發就在上個月底，台北市萬華區的台北漁產公司，委外經營的碎保麗龍工廠內，一名打工的17歲葉姓少女，當天傍晚獨自清除絞碎機上的殘留膠帶時，疑似不慎誤觸開關，整個人被捲進機器裡，警消獲報到場，少女已明顯死亡，後續沒有送醫。

保麗龍回收廠工安意外! 17歲少女遭捲入絞碎機身亡（圖／民視新聞）根據了解，葉姓少女在工廠工作8個多月，平時個性開朗，沒與人結怨，而他父母在工地打零工，家中還有姊姊跟弟弟，父母對於女兒死因沒有疑義，卻對工作環境，以及劉姓雇主沒替女兒保勞健保相當不滿，北市勞檢處認定雇主違反職安法，警方也依過失致死將人送辦。

保麗龍回收廠工安意外! 17歲少女遭捲入絞碎機身亡（圖／民視新聞）事發過後，工廠大門深鎖沒有繼續營業，地面上滿滿保麗龍碎屑。17歲少女為家賺錢，卻不幸喪命，過年前痛失愛女，叫父母怎麼能接受。

原文出處：保麗龍回收廠工安意外! 17歲少女遭捲入絞碎機身亡

