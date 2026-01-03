保麗龍、旅館小塑膠瓶 紐約州即日起擴大禁用

紐約州自1月1日起對於保麗龍等發泡塑料的限制使用，更加嚴格，以減少對環境的破壞。(美聯社)

紐約州自1月1日起實施新法規，擴大對泡沫塑膠食品容器的銷售和分發的禁止範圍，使其涵蓋冷藏容器，並進一步限制酒店一次性塑膠瓶裝個人護理用品的使用，減少汙染，紐約州環境保護廳(DEC)提醒企業、組織和消費者注意，避免觸法。

自今年1月1日起，紐約州境內所有受監管的餐飲服務供應商、製造商或零售店，均不得銷售、提供銷售或分發未完全封裝於更耐用容器內，且用於冷藏的發泡聚苯乙烯(或稱保麗龍、泡沫塑料)容器，此類容器包括但不限於冷藏箱及冰櫃。紐約州禁止銷售或分發聚苯乙烯泡沫一次性餐飲容器(含杯、碗、盤、托盤)及聚苯乙烯泡沫填充顆粒的禁令已於2022年1月1日起生效。紐約市自2019年起禁止一次性聚苯乙烯塑膠食品盒和食品包裝等。

自2026年1月1日起，紐約州現有的禁止使用小瓶裝塑膠個人護理用品的禁令將擴大適用範圍，涵蓋所有客房數量少於50間的飯店、公寓式飯店、汽車旅館或寄宿公寓。新規定將禁止這些場所提供任何容量少於12盎司(約355毫升)的小瓶裝個人護理用品。飯店提供小瓶裝塑膠個人護理備品的做法已被證明既浪費自然資源又汙染環境。

「紐約州在減少聚苯乙烯泡沫塑膠和一次性塑膠製品方面的努力持續取得成功，有效防止了塑膠汙染並提高了回收率」，州環保廳廳長萊夫頓(Amanda Lefton)表示，「擴大這些限制範圍將進一步造福紐約州居民和環境，並鼓勵人們改用可重複使用、可回收和可堆肥的容器和包裝」。

保麗龍是環境廢棄物的主要來源之一，會對魚類和野生動物、水道和其他自然資源造成負面影響，並汙染當地社區和自然區域。這種泡沫塑膠重量輕且不易降解，作為垃圾會在環境中長期存在，並可能形成微塑膠汙染。此外，由於這種泡沫塑膠難以回收且價格很低，紐約州的大多數回收計畫都不接受。

