保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元

生活中心／林依蓉報導

隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。





小心「保麗龍、氣泡紙」丟錯恐罰6千元！環保局授「正確分類步驟」一次看

包裝用保麗龍需先去除膠帶、貼紙與釘針，透明袋獨立打包交回收車。（示意圖／民視新聞資料照）





農曆春節將至，家家戶戶正忙著大掃除，但在處理保麗龍與氣泡紙等包材時需格外留意。若分類錯誤，可能違反《廢棄物清理法》，面臨最高6,000元罰鍰。環保署表示，保麗龍（PS材質）不論是裝食物的容器，還是家電防護緩衝材，通通可以回收，但處理方式大不同。不過，若保麗龍已經沾滿油垢、沙土或嚴重髒污，這類物品已失去回收價值，請直接當作「一般垃圾」處理。



第一類：保麗龍容器（6號塑膠）

常見物品：免洗餐具、生鮮托盤

處理步驟：使用後應清除食物殘渣、簡單沖洗瀝乾後，與塑膠容器一同回收。



第二類：包裝用保麗龍

常見物品：家電緩衝材、生鮮箱、蛋糕盒

處理步驟：需先去除膠帶、貼紙與釘針，透明袋獨立打包交回收車。

塑膠氣泡紙屬於不可回收垃圾，民眾應將其裝入專用垃圾袋，隨循線垃圾車丟棄。（示意圖／民視新聞資料照）





而塑膠氣泡紙屬於不可回收垃圾，民眾應將其裝入專用垃圾袋，隨循線垃圾車丟棄。不過，若包材使用可回收材質且有回收標誌，在經現場人員確認後即可回收。環保局提醒，若未依規棄置垃圾或未使用專用垃圾袋，將依《廢棄物清理法》處以1200元以上、6000元以下罰鍰。民眾應正確分類，避免受罰。

