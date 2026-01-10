保麗龍、氣泡紙可以回收？丟錯最高罰6000元 環保署教正確丟法

記者柯美儀／台北報導

下個月就是過年，許多人已經開始大掃除，家中不要的保麗龍和氣泡紙該丟哪裡？環保單位指出，這兩類包材的回收方式不同，如果未依規定分類或隨意丟棄，可能違反《廢棄物清理法》遭開罰，最高可處6000元罰鍰。

保麗龍分兩類

環保署表示，保麗龍屬於聚苯乙烯（PS）材質，常見分為兩類，一是包裝用保麗龍，如家電緩衝材、生鮮箱、蛋糕盒等；二是保麗龍容器，如免洗餐具、生鮮托盤（6號塑膠），兩者皆可回收。

保麗龍回收方式

環保署指出，保麗龍容器使用後應清除食物殘渣、簡單沖洗瀝乾後，與塑膠容器一同回收；包裝用保麗龍則需先去除膠帶、貼紙與釘針，透明袋獨立打包交回收車。若保麗龍沾有油垢、沙土等髒污，則無回收價值，應作一般垃圾處理

塑膠氣泡紙不可回收

新北市環保局指出，傳統塑膠氣泡紙不可回收，民眾應裝入垃圾袋交給循線垃圾車。不過，若包材使用可回收材質且有回收標誌，經現場人員確認後即可回收。

環保局提醒，若未依規棄置垃圾或未使用專用垃圾袋，將依《廢棄物清理法》處以 1200元以上、6000元以下罰鍰。

