保麗龍、氣泡紙能不能回收？環保局：丟錯最高恐罰6000元

未依規定分類，最高可罰6000元。（示意圖／Pixabay）





農曆年前家家戶戶整理環境，家電紙箱、網購包材也跟著堆滿家中，其中保麗龍與氣泡紙到底該丟回收還是垃圾？環保單位提醒，這兩類包材處理方式不同，若未依規定分類，恐依《廢棄物清理法》開罰，最高可處6000元罰鍰。

保麗龍回收有條件

環境部指出，保麗龍屬於「發泡聚苯乙烯」，為6號塑膠，具有再利用價值，只要乾淨、未受污染，就可以回收。常見如家電緩衝包材、生鮮托盤、免洗餐具等，回收前務必清除食物殘渣、油垢與沙土，簡單沖洗並瀝乾水分後，再交給資源回收車。

若保麗龍已沾染油汙、混凝土、青苔等髒污，則不具回收價值，需裝入專用垃圾袋，改以一般垃圾處理。環保單位也提醒，回收時應將保麗龍與其他塑膠類分開，並使用透明或半透明袋裝，避免影響回收作業。

保麗龍回收步驟。（圖／翻攝自環境部官網）

保麗龍分類方法。（圖／翻攝自環境部官網）

氣泡紙錯丟恐挨罰

網購常見的氣泡紙，新北市環保局說明，傳統塑膠氣泡紙多為混合材質，原則上不可回收，應裝入垃圾專用袋，交由垃圾車清運。不過，若包材上標示有回收標誌，或確認為可回收塑膠材質，則可依現場清潔人員判定是否回收。

環保署也依《廢棄物清理法》第5條第6項說明，PET、PE、PVC、PP、PS 等塑膠材質屬應回收項目，民眾若能確認氣泡紙材質為上述類型，回收前應先去除髒汙與內容物，再集中交給資源回收車。

環保局提醒，若未依規定分類回收，或未使用專用垃圾袋棄置垃圾，將依法告發，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

