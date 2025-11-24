保齡球式撞擊！7旬男停紅燈突踩油門 撞5機車

高齡駕駛75歲陳姓男子在停等紅燈時突然失控往前衝撞，一整排等紅燈的騎士全被撞倒。（圖／東森新聞）





高雄發生一起驚悚車禍，高齡駕駛75歲陳姓男子在停等紅燈時，突然失控往前衝撞，一整排等紅燈的騎士全被撞倒。而他沒有馬上停止，而是繼續往前開，開約100公尺時，好心民眾上前攔車，肇事駕駛才回過神來。警方到場，有5名騎士受傷、3人送醫，幸好都沒有生命危險。目擊民眾說，其中一名挨撞騎士氣到想上前毆打肇事駕駛。

路口汽機車正在停等紅燈，突然藍車往前衝撞，撞倒一整排機車騎士。只見自小客繼續往前嚕，兩名騎士趕緊閃開，瞬間直冒汗，差點就被輾過。只見自小客明明直走還打著左轉方向燈，直到好心民眾追上前，肇事駕駛才折返回來。

目擊民眾vs.記者：「他們都在停紅燈，突然那台轎車就衝出去，聽說肇事駕駛怎麼樣，對很老了，70幾歲，有人騎機車去把他追回來。」

挨撞騎士：「電視上看到撞車的情形應該不會發生，結果也是沒想到有天會發生在自己身上，就像保齡球撞上去這樣啊。（肇事者）很輕鬆啦，他說有保險，我也不知道他到底保什麼，其中一個駕駛比較氣憤，有想要打他。」

等紅燈的摩托車像是保齡球瓶一樣被撞倒，肇事者是一名高齡駕駛，撞了5部機車，還要人提醒才回頭，讓騎士們無法接受。

事發在今（24）日上午10點左右，高雄苓雅的正義路和鐵道街口，75歲的陳姓駕駛要去買東西，他自稱停紅燈恍神踩錯，要踩煞車卻踩成油門，因此直接暴衝出去。目擊民眾說駕駛衝出去之後，繼續往前開，好心民眾騎機車去追，在距離快100公尺處攔車後，他才停下。

苓雅交通分隊長潘益正：「初步分析事故原因為陳男駕駛操作不當，未注意車前狀況，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。另陳男闖紅燈行為，處1800元以上、5400元以下罰鍰。」

5名挨撞騎士，3人當場送醫、2人自行就醫，幸好傷勢沒有大礙。高齡駕駛又肇事，雖然陳男已經承認是自己失誤不小心，不過這過失卻害得5名無辜騎士跟著受罪。

