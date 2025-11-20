保齡球林雅琴、陳怡妙個人賽表現優異 聽奧代表團再添2銅

保齡球代表隊陳怡妙選手獲得銅牌也是聽奧個人賽首面獎牌。(運動部提供)

保齡球代表隊陳怡妙選手於女子個人賽斬獲銅牌，運動部鄭世忠政務次長轉交總統賀電恭賀。(運動部提供)

保齡球代表隊林雅琴選手與韓國對手激戰至決勝局，以1比2比惜敗獲銅。(運動部提供)

保齡球代表隊林雅琴選手於女子個人賽斬獲銅牌，運動部鄭世忠政務次長轉交總統賀電恭賀。(運動部提供)

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團今天（20日）在保齡球場傳回捷報。女子個人賽中，我國4位選手順利晉級預賽第2輪，經過上午分組激戰，林雅琴與陳怡妙雙雙挺進4強。在4強賽中，她們分別對決韓國及烏克蘭選手，最終雙雙為我國奪得銅牌。賴清德總統獲悉佳績後，立即致電祝賀，讚揚選手為國爭光的優異表現，並期許她們再接再厲，在後續賽程再創佳績。

運動部表示，本屆保齡球賽制有所革新，個人賽預賽取24名晉級第二輪，再分為4個小組進行循環賽，各組冠軍晉級4強準決賽，採3局2勝制。我國女將林雅琴與陳怡妙表現突出，上午分組賽後雙雙取得小組第一，分別在準決賽對陣韓國選手AN Hyoungsook與烏克蘭選手ZHUKOVA Anzhelika。最終，林雅琴以1：2惜敗韓國選手，陳怡妙則雖兩局未能勝出，但同樣為我國收下銅牌，這也是我國在聽奧保齡球個人賽的首面獎牌，至此本屆保齡球隊順利開張獎牌。

代表團其他賽事也傳出佳績，分別是羽球混雙方面，劉浩恩/蕭安宇、陳忠羿/沈彥汝、鄭成鼎/范榮玉三組晉級16強；桌球單打賽事中，女子選手陳千霏、張宜君，男子選手王顗翔、楊榮宗、盧仕杰及郭岳東，全數晉級32強淘汰賽；網球部分，林家文選手在16強賽以6：1、6：1輕取烏克蘭選手Yeva Flierko，順利挺進八強。截至目前，我國代表團累計獎牌數為3銀4銅。後續賽程仍將持續爭取更多佳績，運動部邀請國人一同為選手加油。

