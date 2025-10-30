保3總隊2大隊查獲貨輪載運冷凍肉類及私菸

▲警政署保3總隊2大隊查獲外籍雜貨輪載運冷凍肉類及私菸。(圖／保3總隊2大隊提供)

[NOWnews今日新聞] 內政部警政署保安警察第三總隊二大隊於日前據報，會同海巡署艦隊分署高雄海巡隊等單位，在高雄港西南方海域，查獲外籍雜貨輪載運逾133公噸冷凍肉類及107萬7000包來源不明菸品，市值逾4000萬元，乃加以查扣，有效防堵病毒、毒品與私貨於境外，並將犯嫌依違反菸酒管理法及動物傳染病防制條例罪嫌移送法辦。

▲警政署保3總隊2大隊查獲外籍雜貨輪載運冷凍肉類逾133公噸及私菸107萬7000包。(圖／保3總隊2大隊提供)

警政署保安警察第三總隊二大隊大隊長蔡明潭表示，該總隊接獲情資，有某外籍雜貨輪，以載運冷凍貨物為掩護，從事不法走私活動，二大隊乃組專案小組，並報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，整合警政、財政、海巡、關務及防檢等跨單位力量，嚴密監控該輪動態。

▲警政署保3總隊2大隊查獲外籍雜貨輪載運冷凍肉類及私菸，緝毒犬以嗅覺來嗅聞是否有毒品反應。(圖／保3總隊2大隊提供)

蔡明潭說，該大隊見事機成熟，乃會同海巡署艦隊分署高雄海巡隊等單位，在高雄港西南方海域，查獲外籍雜貨輪載運逾133公噸冷凍肉類及107萬7000包來源不明菸品，市值逾4000萬元，乃將王姓男子及印尼籍船員等7人，帶回偵辦。

▲警政署保3總隊2大隊查獲外籍雜貨輪載運冷凍肉類及私菸，市值逾4000萬元，乃加以查扣，依法處理。(圖／保3總隊2大隊提供)

蔡明潭指出，此次在高雄港西南方海域成功登檢，主動出擊積極查緝，有效防堵境外動物疫病及私菸傳入國內，以確保國人食用安全及農業生產環境。

蔡明潭並指出，政府將持續加強海空邊境的聯合查緝，對任何試圖以走私方式破壞國家防疫網、危害國民健康及社會安全的行為，將採取零容忍態度，確保邊境安全滴水不漏。

