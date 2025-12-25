俞利1／10來台會粉絲！預告獻少女時代組曲

俞利睽違兩年再訪台。（圖／星統寰宇提供）

少女時代成員俞利睽違兩年，將於2026年1月10日（六）來到台北舉辦「2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR<YURIVERSE> in Taipei」。得知行程確認後，興奮的她向所有粉絲發出邀請：「真的很期待，希望大家快來一起玩吧！」

俞利曾說過很喜歡珍視每一次與粉絲互動與對望的瞬間，因為所有SONE都是她最寶貝的禮物，因此她也預告將準備全新的舞臺演出，要把最棒又精采的內容呈現給大家！

廣告 廣告

俞利在今年搬離首爾移居濟州島，時常透過YouTube頻道進行許多不同職業體驗。例如體驗濟州海女生活、到流浪狗收容所擔任志願服務者、騎馬奔馳、騎乘重機兜風等，影片中總是不乏她爽朗笑聲，也傳達出自身正能量給所有收看影片的粉絲。

俞利見面會門票已起售。（圖／星統寰宇提供）

12月5日剛過生日的俞利，在SNS上曬出與少女時代成員開心切蛋糕的照片，並透過問候影片傳達自己內心期待與感動。俞利表示目前已著手準備本次巡迴見面會，並預告將展現大家所想念且熟悉的少女時代組曲舞台，讓SONE一起搭乘時光機享受每一分幸福。

少女時代俞利「2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR<YURIVERSE> in Taipei」訂於2026年1月10日（六）於新莊宏匯廣場「Zepp New Taipei」舉辦，即日起購票請上KKTIX售票系統，更多詳情請上主辦單位「星統寰宇」官方臉書。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

I人年度社死日！全場Gogoro一起唱叮叮噹 車主崩潰：趕快催油門

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像

不倫風波後再掀話題！范姜彥豐聖誕曬照 昔日好友全到齊被解讀「選邊站」