俞大㵢台僑餐會喊台灣人免驚 蔡英文訪美指日可待

（中央社記者鍾佑貞華盛頓9日專電）前總統蔡英文赴德發聲，18日也將向華府晚宴發表視訊演說，至於她何時能親赴華府，駐美代表俞大㵢昨天於台僑餐會表示，指日可待。俞大㵢並引述林強「向前行」向鄉親喊話，現況並非全然順利，但台灣人蝦米攏不驚。

華府台灣同鄉會昨天舉行感恩節餐會，由台僑樂團「台灣國」一首「向前行」開場，現場湧入逾300人。美國正面臨史上最長的政府停擺，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）仍出席支持。

俞大㵢致詞時指出，台美關係並非像一些報導所形容之糟。回顧1970年代，台灣失去聯合國席次又臨斷交潮。如今副總統入歐洲議會演說。美國總統、國務卿、國防部長等短期內，陸續對台發表正面評價。在「3、4年前，不會想到這種事情發生」。

他說，雖然現況並非全然順利，中國正以各種方式試圖削弱台灣，但台灣人的精神就是蝦米攏不驚、向前行，有強大的意志去守護家園。

台僑感恩節餐會當天，蔡英文接棒副總統蕭美琴飛往歐洲演說。俞大㵢後續接受媒體聯訪時，回應蔡英文訪美可能的時程表示，美國很多朋友期待蔡英文來訪，「我們也期待要選一個適當的時機，也是指日可待」。

蔡英文去年5月卸任後，曾傳出計畫訪美。美國政治新聞媒體Politico「國安日報（NatSec Daily）」專欄去年10月引述知情人士報導，蔡英文結束歐洲行後，預計在未來幾週內訪問美國。

美國國務院發言人當時對中央社表示，蔡英文現在的身份是私人公民，美方尊重她以私人身份進行的任何出訪。美台長期有民間交流的前例。一名來自台灣的私人個人的訪問，不影響美國一中政策。

蔡英文辦公室則說，無法評論相關未經證實的引述及報導。對於來自各國的邀訪，未來將基於整體規劃安排出訪，並於適當時間對外說明。

華府非政府組織「婦女外交政策小組」（Women's Foreign Policy Group）18日舉行女性領導人年度慈善晚宴，門票已售罄。屆時分屬民主、共和黨的女性參議員，及國務院首任全球婦女議題無任所大使傅意爾（Melanne Verveer）將出席，蔡英文則發表視訊演說。

俞大㵢並回應美國有線電視新聞網（CNN）報導指外交部長林佳龍出席聯合國大會場邊聚會，但美國官員皆因公缺席。他指出，台灣外交部長在聯大期間前往紐約具意義，這並無前例。而CNN發稿前並未向外交部核實，把事實扭曲，令人遺憾。

總統賴清德過境美國方面，他指出，沒有消息。相關作業有敏感性，一切看總統府的決定，也將由總統府宣布。總統到友邦過境訪問再自然不過，美方將基於「安全、舒適、便利與尊嚴」4原則，提供總統過境待遇。（編輯：陳承功）1141110