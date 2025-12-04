俞大㵢：推動台美避免雙重課稅 樂觀盼明年促成

（中央社記者江明晏鳳凰城3日電）駐美代表俞大㵢今天表示，台美關稅談判近尾聲，聚焦台灣經驗在美國落地，結果會是雙贏，不是「把台灣產業連根拔起移到美國來」。俞大㵢指出，台灣近年來積極與美國協商避免雙重課稅，對雙方企業都是利多，樂觀盼明年能促成法案。

華航在台北時間3日首度開通台北–鳳凰城航線，飛機落地後，鳳凰城天港機場也舉行首航儀式。

出席儀式的駐美代表俞大㵢受訪時表示，台美關稅談判接近尾聲，結果會是雙贏，台灣產業可更方便赴美投資落地，去年台灣有40%的FDI（外國直接投資）是前進美國，未來不光是台積電，還有其他產業、大廠、中小企業也會跟進，「台美關係蒸蒸日上」。

廣告 廣告

俞大㵢強調，台美關稅談判的過程中，聚焦如何讓台灣經驗在美國落地，並不是「把台灣產業連根拔起移到美國來」，而是擴增的現象，就像美國在台協會（AIT）處長谷立言以「鼎泰豐」舉例，是因第1家賣得好，要再開另外1家，代表有需求，不會讓第1家店賣得少，反而開了第2家會賣更多，換言之「台灣廠商到美國後，雙邊生意都會越來越好」。

此外，美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。

俞大㵢透露，除了台灣廠商赴美投資，美國企業到台灣的投資也在增加中，目前台灣正努力推動「美台快速雙重稅收減免」法案，對美國和台灣企業都有利多，可增加投資誘因，台灣大概是目前唯一還沒與美國簽訂避免雙重課稅協定的主要貿易夥伴。

俞大㵢坦言，這個台美避免雙重課稅法案已推20年了，「現在越來越接近（成功）」，且這對美國和台灣廠商皆有好處，相信雙方都有意願，但還要通過法律程序，樂觀期待明年就能促成。

產業人士指出，「美台快速雙重稅收減免法案」可望改善台美企業與個人在兩地被雙重課稅的狀況，包括赴美建廠的台灣企業，若須派駐員工至當地，已負擔台灣稅務者，在美的勞務所得無須再繳稅，在美台灣人的美國來源所得也將享有較低的扣繳稅率。此法案今年初在美國眾議院通過，後續尚待參院表決。（編輯：張若瑤）1141204