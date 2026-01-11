陳慧文

有一位俠客名叫分「青煙俠」，他武功高強，經常行俠仗義。一天傍晚，他路過繁華熱鬧的「燦爛城」，決定找一間客棧休息。

首先，城鎮中央一幢名叫「琉璃苑」的客棧吸引了他的目光。他走進客棧，看見大廳內金碧輝煌、雕樑畫棟，擺設著高雅瑰麗的奇石和古董，牆壁上掛的字畫是各個房型的介紹，每間都佈置得美輪美奐、古色古香，家具是檜木製的，床榻是綢緞鋪的，還配備了典雅的茶具、精美的香爐、昂貴的棋盤、高級和文房四寶……等。但是當他詢問店小二住宿一晚的價格，竟然要一百兩黃金。

廣告 廣告

青煙俠猶豫了，雖然他不久前捉拿了一群江洋大盜、獲得了豐厚的賞金，但他還是覺得這個住宿的價格太貴了。店小二看出他的遲疑，便陪著笑說：「這位大俠，我們在城鎮外的山頭上還有一間分店，格局跟這裡一模一樣，因為比較偏遠，所以一晚只要五十兩黃金喔！」青煙俠考慮了一下，就轉身離開了。他明天還要在這個城鎮採買一些貨物，所以並不想前往那間偏遠的分店。他決定在城鎮中尋找另一間平價的客棧。

不久，他就看到巷子裡有一間茅草搭的客棧，店名叫「竹籬居」，雖然有點簡陋，但是距離市集很近，而且住宿一晚只要二十兩黃金，顧店的是一位老婆婆，態度很和藹可親，所以他便決定入住了。但是他走進房間後，發現地板有些灰塵，被單有些污漬，茶杯有點破損。過了一會兒，甚至有一隻蟑螂跑出來，他正要揮劍，那隻蟑螂就迅速地躲進床下了。

這一切令青煙俠心裡有點不愉快，因此取出他隨身的青煙笛，開始吹奏起來，運用武林絕學「千里傳音」，告訴方圓百里內和他一樣雲遊四海的俠客們：「竹籬居」的環境不理想，奉勸各位以後不要來這裡住宿喔！

過了一會兒，悠揚的笛聲從四面八方、此起彼落地傳了過來，原來是其他的俠客朋友們藉由笛聲告訴他：「以燦爛城的物價來說，很難找到像竹籬居那麼便宜的住宿了！」「顧店的只有一位老婆婆，有些小地方難免沒注意到，你就別挑剔了！」「有一好沒兩好，既然想住在市中心、又不想住太貴，那設備方面就別太計較，隨遇而安吧！」

聽了這些俠客朋友們在笛聲中的勸導，青煙客漸漸釋懷了，再看看這個住處，其實還算清靜舒適，藤製桌椅和木板床別有一番風味，月光從窗櫺照進來，他再度吹起青煙笛，這次不再是抱怨週遭的環境，而是在讚頌美麗的月光。