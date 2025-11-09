俠盜獵車手？男拒檢「駕車衝撞」 警掛彩猛開6槍

警方在執行勤務時發現一輛違停車輛，員警上前盤查駕駛拒絕配合並衝撞警車，員警開槍制止。（圖／TVBS）

高雄新興區今天清晨傳出槍響，原來是警方在執行巡邏勤務時，發現一輛自小客違規停放，車內兩名男子行跡可疑，員警上前盤查後，駕駛竟拒檢逃逸，並且衝撞警車以及員警，警方依法開了6槍，最後嫌犯還是跑了，而員警也因此受傷，緊急送醫縫合。

事件發生在9日凌晨3點25分，新興分局巡邏警組在明星街與南台路口發現一輛違規停放的自小客車，車內有兩名男子行跡可疑。當員警上前盤查時，立即聞到車內濃濃的毒品氣味。正當員警要求車上駕駛下車時，駕駛突然發動車輛拒絕檢查並試圖逃逸。

現場情況十分緊張，員警緊急呼叫支援並持槍警戒，不斷要求駕駛熄火配合。員警反覆喊道要求駕駛熄火，然而對方不但不配合，反而突然踩下油門，直接衝撞巡邏車後又衝向員警，造成員警左手前臂受傷，需緊急送醫縫合。

嫌犯衝撞巡邏車後又衝向員警，造成員警左手前臂受傷，需緊急送醫縫合。（圖／TVBS）

面對危急情況，員警被迫朝該車左側前輪和後車輪共開了6槍。儘管如此，駕駛仍逃離，但車上17歲的少年副駕駛被丟包在現場。這名少年當場趴在地上表示願意配合警方，並向員警道歉。

轄區中山路派出所長陳湧表示，駕駛人明顯不配合警方盤查，竟駕車衝撞執勤員警及巡邏車輛，並趁隙逃逸，因此員警才會朝該車射擊。

據了解，被逮捕的少年自稱與駕駛是剛認識的朋友。警方已鎖定嫌犯為一名35歲的黃姓男子，並已成立專案小組全力追緝中。警方強調，想學俠盜獵車手耍帥突圍的行為最終必定會被繩之以法。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

