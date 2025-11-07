《俠盜獵車手 VI》確定延期！Rockstar 為提升遊戲品質再延半年，改至 2026 年 11 月發售

《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，縮寫 GTA 6）首支預告片推出迄今已經超過兩年，原本預計在 2026 年 5 月登場，如今確定再度延期！

Rockstar Games 正式宣布，這款遊戲需要更多時間讓品質更好，而這也導致遊戲發行時間將從原訂的 2026 年 5 月 26 日 延後至 2026 年 11 月 19 日。

Rockstar：我們需要更多時間讓遊戲更完美

Rockstar 在官方 X 平台上發表聲明表示：「我們深知這是一段漫長的等待，對於延後上市的時間深感抱歉。但這多出來的幾個月，能讓我們以玩家期待的品質與水準來完成這項作品。」

團隊也補充，延後的原因是希望《GTA 6》能達到 理想的精緻度與品質標準。

Rockstar 並在貼文回覆中強調：「我們非常感謝玩家的耐心與支持。雖然要再多等一點時間，但我們對於能玩家體驗的 Leonida 與回歸現代罪惡都市的旅程感到無比興奮。」

為什麼延期一點都不意外？

儘管這次延期對玩家來說是個壞消息，但根據外媒報導，對於熟悉 Rockstar 營運模式的業界人士來說，這次延期並不意外。

雖然 Rockstar 在 20205 年 5 月就對外宣布《GTA 6》將在 2026 年 5 月為發售，但考量到《GTA 6》所投入的時間、精力與龐大預算，Rockstar 和母公司 Take-Two Interactive 絕不會在品質上妥協。

因此，外媒認為，Rockstar 為了讓遊戲作品能完美上市，有可能延後上市來爭取時間，不會在在品質未達標的情況下發行。

Take-Two CEO：寧願晚一點，也要做到最好

Rockstar 母公司 Take-Two Interactive 執行長 Strauss Zelnick 在接受《The Game Business》訪問時，也針對遊戲延期進行回應，他表示：「當我們一開始設定發售日期時，我們是真的相信能在那個時間點推出。不過，如果遊戲需要更多時間來打磨才能成為它最棒的版本，那我們就會給它更多時間。」

針對最新的上市時間，Strauss Zelnick 樂觀表示，「我們對新的發售日非常有信心，而且它仍落在同一年度的財報內，也是一個相當好的上市時間點。我們全力支持 Rockstar 的決定與開發節奏。」

這次延期，凸顯了《GTA 6》在 Rockstar 開放世界遊戲的地位。雖然玩家的等待時間拉長了，但這也是為了提升遊戲的品質，讓這座虛擬城市能以最驚艷的姿態登場。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：Wccftech、Rockstar Games

