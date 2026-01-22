信不過川普？格陵蘭籲島民儲備5日物資

▲美國川普政府近來的文攻武嚇、髮夾彎政策，讓格陵蘭島的居民感到無所適從。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）21日宣布，美國已就格陵蘭問題與北約（NATO）形成「協議框架」，不會照原定計畫於2月1日，向8個反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，並表態不會向格陵蘭動武。不過，丹麥及格陵蘭仍未能放鬆，格陵蘭自治政府於當地時間週三發布手冊，建議居民為潛在突發狀況預做準備。

綜合《CTV News》、《美聯社》等外媒報導，格陵蘭自治政府的危機應變手冊，以格陵蘭語和丹麥語編寫，建議格陵蘭民眾確保家中儲備充足的物資，足以維持5天的生存，包含每人每天3公升飲用水、衛生紙、罐頭食品、燃料、電池供電的收音機、狩獵工具、釣具和醫療用品等等。

報導提到，格陵蘭島約有5萬7000人，其中90%是原住民因紐特人（Inuit），長期以狩獵和捕魚維生。

格陵蘭自治政府官員在記者會上強調，相關指引並非因應「即時威脅」，也沒有提及美國或川普，而是屬於常規風險管理的一部分，目的是提升社會韌性與民眾安全感。

報導指出，川普在瑞士達沃斯的世界經濟論壇發表演說時，曾多次將格陵蘭稱爲「一大塊冰」，疑似是一時說不出格陵蘭的名稱，甚至是把它跟冰島搞混。

在格陵蘭首府努克（Nuuk），居民赫德曼（Johnny Hedemann）抱怨，川普把格陵蘭粗略比喻成一塊冰，簡直是在侮辱這塊島嶼和上面的人民：「生活在這樣的自然環境中，你必須做好應對任何情況的準備，現在又多了一個威脅，那就是川普。」

另一位努克居民雅各布森（Tony Jakobsen）則向外媒展示裝有蠟燭、零食和衛生紙等物品的袋子，表示自己剛去雜貨店買了些補給品：「也許以防萬一吧...如果發生什麼事，我們已經做好準備，生存的準備。」

