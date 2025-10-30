「信仰中實踐公義」林佳龍感謝長老教會同行
[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍昨（29）日於外交部接待由主席葉芸青帶領的「全美台灣人基督長老教會聯合會返台宣教團」一行20餘人，感謝長老教會過去不畏威權以信仰為力量關懷台灣的國際處境，林佳龍並表示，宗教自由是台灣與世界共享的重要價值，感謝長老教會長期為台灣的民主、人權與宗教自由堅定發聲，也期許與大家並肩前行，讓信仰成為外交的力量。
林佳龍表示，長老教會在台灣的民主發展歷程中扮演極為重要的角色，長期在台推動民主、人權等普世價值，並積極透過教會體系，促進台美交流。
林佳龍指出，台灣退出聯合國後，許多旅居美國的台灣人以基督信仰為中心，1974年成立「全美台灣人基督長老教會聯合會」，並與台灣基督長老教會緊密合作。他說，當時長老教會不畏威權壓力，以信仰中的普世價值為力量關懷台灣的國際處境，為民主化奮鬥、為人權發聲。
林佳龍強調，現在的台灣，無論在經濟、科技、人權與文化上，都獲得國際高度肯定，「台灣就是台灣，也是世界的台灣。」並表示台灣人民珍惜民主法治，社會充滿信心與活力。「宗教自由更是我們與世界共享的重要價值」林佳龍說，「無神論」的中國共產黨持續打壓天主教、基督教與一貫道等各種宗教，兩岸對宗教的態度形成鮮明對比。林佳龍也特別感謝長老教會，長期為台灣的民主、人權與宗教自由堅定發聲。
林佳龍並引用《聖經．彌迦書》的話與訪團共勉，表示「行公義、好憐憫，存謙卑的心，與神同行。」期許大家能肩並肩同行，讓信仰成為外交的力量。
林佳龍轉述，葉芸青主席也與他分享，聯合會在美國的一切努力，都是為了台灣。葉芸青說，他感受到台灣外交處境已逐漸轉好，並堅信「公義之事，上帝必幫助。」未來聯合會願繼續為台灣付出與發聲，因為這是他們共同的使命。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
中國意圖「長臂管轄」 國安局出手！祭2措施包括法辦中共協力者
陳時中「小偷說」失當？挨批在看笑話 藍委轟：邊境放進來的
藍白黨魁見面快了？鄭麗文盼儘速安排 黃國昌透露時間點
其他人也在看
校事會議年底修法防濫訴 教團籲小案回歸考核辦法
（中央社記者陳至中台北30日電）教育團體頻頻呼籲政府正視「校園濫訴」問題，教育部長鄭英耀承諾年底前修法。全教總今天建議除不受理匿名檢舉案外，不涉解聘的案件應回歸既有考核辦法處理。中央社 ・ 1 天前
高雄外海查獲外籍貨輪走私 133噸冷凍肉品險入境
（中央社記者洪學廣高雄30日電）警政署保三總隊與海巡接獲情資，24日在高雄港西南海域登檢坦尚尼亞籍貨輪，查獲市值逾4000萬走私菸品，以及133公噸冷凍雞肉、豬肉等，有效防堵境外動物疫病跟私菸入境。中央社 ・ 1 天前
卓榮泰拍板「跨國勞動力4大精進方案」 有望舒緩國旅業、製造業缺工窘境
近年來國內旅宿（國旅）價格高昂但品質下滑，導致旅遊人數遲遲未能回到武漢肺炎疫情前信傳媒 ・ 1 天前
非洲豬瘟衝擊肉品供應鏈 豬肉攤變菜攤、豐原炒麵名店「放長假」
台中市梧棲區洽興養豬場10月22日爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，對豬肉產業造成嚴重衝擊，也逐漸影響肉品供應鏈。台中市豐原第一市場僅一兩攤豬肉攤有營業，豐原在地著名的炒麵、豬血湯陸續有店家有直接放假，或是停售多項產品，攤商大嘆「走一步算一步」。自由時報 ・ 1 天前
中共意圖對台「長臂管轄」 國安局將出手法辦在地協力者
民進黨立委沈伯洋昨遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。對此，國安局今天（30日）表示後續將整合國安情報團隊，針對中共羅列「涉獨清單」內的人士及企業，協請警政署加強安維部署，確保人身安全。另也將針對協力中共、配合舉報的個人或團體，提供具體事證給權責機關偵辦。鏡報 ・ 1 天前
注意！非洲豬瘟後所有行李、郵包將經「這3道檢查」 又搜出15公斤境外肉
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導為了防堵非洲豬瘟入侵，財政部表示，海關與防檢署共同合作將在國際機場對來自包括中國等39處高風險地區入境旅客行李、郵輪...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說
王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2自由時報 ・ 11 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 9 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 10 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前