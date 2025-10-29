信仰中心提供付費「投幣廣播」 使用範圍廟方大公開

嘉義東石一間信仰中心的廣播系統，除了公共事務，也提供民眾投幣廣播使用。（圖／TVBS）

嘉義縣一間歷史悠久的廟宇提供特殊服務——投幣廣播系統，引起遊客好奇與關注。這座位於東石海邊、供奉觀音佛祖已超過150年的信仰中心，不只負責公共事務宣導，更開放民眾以每次30元的收費使用廣播系統。當地攤商常利用此系統招攬顧客，附近居民則用來尋人或傳遞訊息，成為社區生活的獨特連結。雖然無線通訊普及讓使用率下降，但這項服務仍然存在，並有嚴格的使用時段限制。

這座嘉義東石的廟宇已有超過150年歷史，主要供奉觀音佛祖，是當地重要的信仰中心。廟內的廣播系統使用至今約50年，不僅用於宣布廟方活動和社區公共事務，更開放給民眾付費使用。遊客只要投入30元，就能透過廣播向全村民眾發表長達一分鐘的訊息，這項特殊服務吸引了許多外地遊客前來體驗。

當地居民表示，這個廣播系統主要被做生意的攤商使用，他們會透過廣播宣傳自己販賣的商品，像是菜飯或魚貨等。這種方式幫助小販快速將訊息傳遞給附近居民，成為當地獨特的商業宣傳管道。

信仰中心的廣播系，雖然提供民眾投幣廣播使用，但有嚴格規定。（圖／TVBS）

為了維護社區安寧，廟方對廣播系統的使用訂立了嚴格規範。除了禁止使用髒話和人身攻擊外，還限制了使用時段：清晨六點前、中午休息時間，以及晚飯後都不能付費使用。廟方人員強調，這個系統非常方便，村莊裡有任何事情或需要尋人時，都能透過廣播迅速傳達訊息。

雖然現代無線通訊技術的普及使得投幣廣播的使用率逐漸下降，但對當地居民來說，這項服務仍然是社區生活中重要的一部分。偶爾響起的攤商廣播聲，已經融入當地居民的日常，成為這個海邊社區獨特的文化特色和生活連結。

