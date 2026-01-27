信仰力量守護動物 高市府攜手廟宇推平安符袋

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）為毛小孩祈求健康平安，高雄市動物保護處與高雄歷史悠久的「鳳邑開漳聖王廟」合作，將於2月4日上午9時推出「好伴平安．守護毛孩」聯名寵物平安符袋供擲筊領取。

高雄市動保處今天透過新聞稿宣布，將與「鳳邑開漳聖王廟」合作，將於2月4日上午9時推出經過廟方祈福開光的「好伴平安．守護毛孩」聯名寵物平安符袋。

動保處表示，此次聯名符袋設計以溫暖色調為主軸，象徵「人與動物共好」的溫馨意象，並融入動保處的「好伴」代表元素。每枚符袋皆由廟方進行祈福開光儀式，將神明的庇佑、慈愛注入其中。

農業局長姚志旺表示，此次合作的核心理念為「護佑生命、守護毛孩」，希望讓善念從人心出發，擴散到每一隻需要被看見與守護的生命，也邀民眾在祈求平安的同時，以實際行動支持「友善飼養、認養不棄養」。

有別於一般的領取發放，此次平安符袋的領取方式充滿儀式感與趣味性，飼主必須通過「神明的面試」才能將平安帶回家。

鳳邑開漳聖王廟說明，民眾需先點香參拜，向神明清楚稟報個人資料，如姓名、生日、地址，最重要的是必須詳細說明家中寵物的名字、種類，甚至可以說明自己是「如何寵愛牠」的加分具體表現。

點香後需等待約10分鐘，待香燃燒、神明查核後，再擲筊請示神明是否可以領取；連續擲出「3個聖筊」者，就能順利領取，若出現笑筊或陰筊，則代表說明不夠清楚或誠意尚需補充，需重新稟報後再試。（編輯：黃世雅）1150127