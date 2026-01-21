信仰化作營養暖流！盤古藥皇廟攜手企業 送600包營養品至創世五區助弱勢

富宥商行負責人黃忠龍親自運送物資至創世基金會 圖/ 主辦單位

公益中心/綜合報導

信仰的溫暖，化為實際的營養支持！近日，在盤古藥皇廟神佛壇、臺南市藥皇神佛協會及富宥商行的共同發起下，一場愛心募款行動圓滿完成，成功募集總重達1,200公斤（每包2公斤，共600包）的「維源均衡營養配方」，並已全數送達創世基金會位於嘉義、臺南、高雄、鳳山及屏東的五個服務地區，為急需營養補充的弱勢族群提供及時的關懷。

創世基金會服務的對象多為長期需穩定營養支持之個案，這批營養品將能直接協助他們在日常照護中獲得更加完善的膳食補給，強化健康基礎。

本次捐贈由富宥商行負責人黃忠龍親自運送物資至創世基金會，並與宗教團體、基金會人員共同完成交接。黃忠龍表示：「非常感謝所有善心人士的慷慨奉獻！能為社會盡一份心力，即使付出勞力，內心也感到無比充實與喜悅。」

此次愛心行動，不僅是物資的傳遞，更展現了從個人信眾、宗教團體到企業單位三方攜手合作的善念循環。透過社會各角色的暖心串聯，共同為弱勢族群撐起一份堅實的營養後盾，體現了臺灣社會濃厚的人情味與互助精神。