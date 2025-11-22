信仰化為守護力量樹林濟安宮再捐水箱車、救護車

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹等代表捐贈消防及救護車輛，由消防局長陳崇岳代表受贈。(圖:新北市政府消防局提供)

為感恩樹林濟安宮再度捐贈價值六百萬元的消防水箱車與智鈞興業有限公司以濟安宮之名全額捐贈三百八十萬元的救護車，新北市政府消防局於二十二日，在樹林濟安宮五朝圓醮總醮壇(樹林興仁夜市停車場)舉行，屆時將由濟安宮董事長陳黃綠妹代表捐贈，新北市消防局長陳崇岳受贈及頒發感謝狀，共同見證這份融合信仰與「宮廟結合企業」大愛的珍貴善舉。

隨著樹林地區的蓬勃發展，人口不斷增長，在地的消防與救護需求也日益殷切，有著歷史悠久的信仰中心樹林濟安宮，近年來，多次捐贈消防局所需的重要各式裝備，從消防車、救護車到相關救災器材，皆不計代價、義不容辭，近五年捐贈金額就接近二千萬元，消防局也特別讚許，表示這份長久而穩定的支持，已成為消防體系的堅強後盾。

在董事長陳黃綠妹帶領下，以及全體董監事與信眾的支持，濟安宮多年來持續將信眾的點滴心意轉化為具體行動，守護地方居民的安全，特別捐贈新北市政府消防局新式消防水箱車與高頂救護車各一輛，展現了回饋地方、守護生命的堅定決心，信眾一分一毫的香油錢，都是對神明的敬意與信任。正因如此，宮廟將這些資源再次回饋社會，化為消防人員最堅強的裝備與後盾。每一次捐贈，都是保生大帝靈感庇佑下的善舉，也象徵著「信仰與公益結合」的力量。

陳崇岳感謝濟安宮長久以來為地方公益真誠且穩定的付出，已捐贈給樹林區消防隊共計六台消防車與救護車，此次這兩台車輛將分派至柑園消防分隊服勤，協助第一線消防人員在災難救援與急難救護中發揮最大效用，也肯定宮方秉持「保生大帝慈悲濟世」的精神，不僅致力於宗教文化的弘揚，更是社會公益的推動者。