信仰化為守護力量 樹林濟安宮再捐水箱車、救護車
記者蔡琇惠／新北報導
為感恩樹林濟安宮再度捐贈價值 600萬元的消防水箱車（濟安宮保生大帝5號）與智鈞興業有限公司以濟安宮之名全額捐贈 380萬元的救護車（濟安宮保生大帝6號），新北市消防局今（22）日上午10時整，在樹林濟安宮五朝圓醮總醮壇(樹林興仁夜市停車場)舉行捐贈儀式，由濟安宮董事長陳黃綠妹代表捐贈，消防局長陳崇岳受贈及頒發感謝狀，共同見證這份融合信仰與「宮廟結合企業」大愛的珍貴善舉。
新北市消防局指出，隨著樹林地區的蓬勃發展，人口不斷增長，在地的消防與救護需求也日益殷切，有著歷史悠久的信仰中心樹林濟安宮，近年來，多次捐贈消防局所需的重要各式裝備，從消防車、救護車到相關救災器材，皆不計代價、義不容辭，近五年捐贈金額就接近2000萬元，消防局也特別讚許，表示這份長久而穩定的支持，已成為消防體系的堅強後盾。
消防局提到，在董事長陳黃綠妹帶領下，以及全體董監事與信眾的支持，濟安宮多年來持續將信眾的點滴心意轉化為具體行動，守護地方居民的安全，特別捐贈新北市政府消防局新式消防水箱車與高頂救護車各一輛，展現了回饋地方、守護生命的堅定決心，信眾一分一毫的香油錢，都是對神明的敬意與信任。正因如此，宮廟將這些資源再次回饋社會，化為消防人員最堅強的裝備與後盾。每一次捐贈，都是保生大帝靈感庇佑下的善舉，也象徵著「信仰與公益結合」的力量。
消防局長陳崇岳表示，感謝濟安宮長久以來為地方公益真誠且穩定的付出，已捐贈給樹林區消防隊共計六台消防車與救護車，本次這兩台車輛將分派至柑園消防分隊服勤，協助第一線消防人員在災難救援與急難救護中發揮最大效用，對於廟方秉持「保生大帝慈悲濟世」的精神表達肯定，不僅致力於宗教文化的弘揚，更是社會公益的推動者。
