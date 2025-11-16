信仰成舵文化匯聚 客家精神共築神岡文化盛典

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為發揚神岡客家文化及開拓史，台中市政府客委會及神岡區公所攜手合作於昨(15)日在神岡區無極天元宮旁空地，盛大舉辦「2025 神岡文化季—女神領航 客勇齊行 煞猛打拚」，吸引超過3,000名市民與信眾參與活動，透過客家人文傳承與多元藝文演出，共同打造一場兼具文化厚度與城市溫度的年度盛典。

▲瓊瑢舞蹈團舞出客家新活力，為晚會展開序幕。

晚會隨著星光亮起，農田裡也傳出了的喧鬧，由高亢的歌聲與濃厚的信仰交織成客家盛宴，金曲歌王-許富凱、台中溫暖女力-魏嘉瑩、經典流傳-南方二重唱、熱血Hakka台灣首支客家龐克樂團-粹垢TRAEGO樂團、長青爵士-松宥大樂團及在地傑出演藝團隊-瓊瑢舞蹈團(客家舞蹈)等，藉由多元演出陣容，串連不同年齡層與族群的情感記憶。從舞出在地人文、情感吟唱、流行節奏，呈現百變風格的舞台能量，表演藝術成為跨世代共賞、跨文化共鳴的橋樑。期盼以聲為橋，以樂為心，讓音符串起在地記憶與情感認同。

廣告 廣告

立法院副院長江啟臣致詞表示，神岡的文化力量來自土地的歷史、信仰的堅韌與居民的熱情。多元族群文化是神岡人文發展的基礎，媽祖信仰更像是恆久以來守護這片土地的母親。活動緊扣信仰與人文元素，相信是城市推動「文化治理」的良好示範，也是了解地方文化價值、提升民眾參與及信仰、展現在地人文環境教育。

客委會副主委魏瑞伸說明，神岡早期由客籍先民張達京拓墾而起，後因與其他族群文化相互融合，形成獨特的「客底文化」。今年特別將此脈絡融入活動之中，使在地「人文發展史」得以在節慶藝文中，被重溫與複習，以提升整體社會對多元族群的認知，增進交流互動模式，展現在地文化多樣性與豐富性，讓多元族群共存共榮不僅僅是口號，而是我們日常中的亮麗風景。

神岡區長梁益明補充，今年神岡文化季壓軸以「戰艦」作為象徵意象，寓意信仰是舵、文化是帆、人民是力量之源；一早的無極天元宮遶境祈福揭開序幕，由萬興宮、瞻雲宮、神岡新和宮、穎德宮、順濟宮及在地香陣組成獨具特色的六宮廟媽祖同行的祈福隊伍，以步行與車遊方式遊庄、沿途家戶齊備香案的傳統儀式凝聚城市情感。

客委會表示，客家文化是神岡人文底蘊的根基，這次活動以土地記憶在生活中重生為主軸，規劃「女神糧倉」與「Hakka 藍・Hakka木・Hakka 米」等手感體驗區，風鼓機操作、藍染布巾、木工手作、吹海螺等互動方式，引導民眾重新認識這片土地的生活智慧，讓市民朋友有機會親手感受傳統文化的魅力。