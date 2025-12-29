信仰產生力量 新竹監獄辦理收容人｢悔改得救洗禮｣

牧師群為受刑人受洗。





法務部矯正署新竹監獄日前於大禮堂舉辦「聖誕平安悔改得救洗禮活動」，由基督教更生團契新竹區會林立牧師率領多位牧師群與教會弟兄姊妹到場祝福。

新竹監獄副典獄長莊金生致詞表示，感謝財團法人基督教更生團契新竹區會，長年入監教化、分享，宣揚神的事蹟；現場受刑人們是非常勇敢，因為決定受洗須要很大的決心，說明願意重生改過，是非常了不起的再造重生。成為神之子民，一定會展開更好的前程得更多的祝福。

活動由林立牧師主持，藉由聖歌吟唱和聖經導讀，讓受刑人感受到耶穌就在心裡。牧師群引領106位受刑人，用最簡單的水，還有祂永不改變的話語，是基督教一種很重要且莊嚴的儀式，象徵著與過去的罪惡徹底決斷，一個全新生命就此開始。

曾政忠牧師同時帶領聖餐禱告，表示神之後就會住在各位心裡。最後黃明鎮牧師祝禱，祝福此次參與洗禮活動的所有人，都能夠重新擁有新的人生成為新造的人。

