信仰結合動保理念 高市動保處攜手開漳聖王廟推毛孩符袋

隨著寵物成為家庭重要成員，為毛孩祈求健康平安的需求日益受到重視。高雄市動物保護處跨界結合傳統信仰，攜手擁有百年歷史的鳳邑開漳聖王廟，將於2月4日立春日上午9時，首度推出「好伴平安・守護毛孩」聯名寵物平安符袋，期盼透過宗教信仰的力量，深化社會對動物福祉與責任飼養的關注。

↑圖說：「好伴平安・守護毛孩」符袋，設計上以溫暖色調為主軸，象徵「人與動物共好」的溫馨意象，並融入動保處的「好伴」代表元素。每一枚符袋皆由鳳邑開漳聖王廟進行祈福開光儀式，將神明的庇佑、慈愛注入其中。（圖片來源：高雄市動保處提供 ）

動保處表示，此次合作以「護佑生命、守護毛孩」為核心理念，將友善動物精神融入民間信仰之中。聯名符袋整體設計以溫暖色調呈現，象徵人與動物共好的和諧關係，並結合動保處「好伴」形象元素，每一枚符袋皆由鳳邑開漳聖王廟完成祈福開光儀式，承載神明庇佑與祝福。

農業局長姚志旺指出，鳳邑開漳聖王廟長年是市民重要的心靈寄託，此次跨界合作，希望讓守護生命的善念從信仰出發，擴散到社會每個角落，也藉此呼籲民眾以實際行動落實友善飼養、認養代替購買、不棄養的動保理念。

↑圖說：高雄市政府農業局長姚志旺歡迎大家2月4日一起來鳳邑開漳聖王廟為心愛萌寵祈福。（圖片來源：高雄市動保處提供 ）

不同於一般發放方式，此次平安符袋的領取過程充滿儀式感。廟方說明，飼主需先向神明上香稟報個人資料，並詳細說明家中寵物的名字、種類及飼養照顧情形，靜候片刻後再擲筊請示是否能領取符袋，須連續擲出三個聖筊方能成功，象徵誠心與承諾通過神明考驗。

鳳邑開漳聖王廟主委鄭安秝表示，透過「擲筊問真心」的過程，希望飼主能再次省思對毛孩所肩負的責任，讓這枚符袋不僅是祈求平安的信物，更成為對寵物一生守護與不離不棄的承諾。

