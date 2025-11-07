信仰結合治安力量 楊梅警分局推動廟宇防竊聯防網

楊梅警提醒廟宇強化監控與防護措施。





宗教團體不僅是信仰的中心，更是警方宣導防竊的重要據點，桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所警員袁巧真於11月7日特前往轄內轄內香火鼎盛的錫福宮等廟宇實施防竊諮詢檢測，期能有效防竊，提升防護確保安全，員警除加強與寺廟管理人員橫向聯繫外，因信眾有添香油錢及金牌，為防不法份子覬覦，因此特提醒廟方加強門窗防盜設施、設置監視錄影系統等安全措施，並告知需定期清點香油錢及金牌與寄存金融機構，藉以遏止竊盜犯罪發生。

廣告 廣告

楊梅派出所警員袁巧真建議：廟宇在重要區域（如供桌、香油箱、出入口）安裝高清監視器並加強照明，同時設置「禁止進入」告示牌。並加強門窗防護，如使用防撬鎖、防盜門、鐵窗或強化玻璃，廟內功德箱採用厚鋼板、隱藏鎖孔，並固定於地面或牆面，設震動或警報器。

楊梅警提醒廟宇強化監控與防護措施。

科技監控部分，可安裝高解析紅外線攝影機，畫面留存至少卅天以上，搭配連結手機遠端監看及雲端備份。

員警表示，近日媒體報導部分廟宇因將金牌暫時存放在廟內的保險箱，引來宵小覬覦，因此特別提醒廟內香油錢每日清點，避免夜間留大量現金，盡速存入銀行，黃金等貴重物品亦應存放在銀行的保險箱。

警方也會加強與廟方聯繫，列入巡邏重點，建立警民聯防機制，並呼籲民眾若發現可疑人事物應立即撥打110或向派出所通報，以利警方即時處置，共維治安。

楊梅警提醒廟宇強化監控與防護措施。

更多新聞推薦

● 傳國人赴陸港澳登錄系統明年維運預算編864萬元 陸委會：僅30萬元