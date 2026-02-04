信仰結合防疫 高雄推「好伴平安」符袋守護毛孩一輩子

高雄市動物保護處持續創新推廣動物防疫與飼主責任觀念，4日上午攜手鳳山區重要信仰中心、擁有逾兩百年歷史的鳳邑開漳聖王廟，推出結合在地宗教文化與動物保護理念的聯名符袋「好伴平安」。透過信仰撫慰心靈、制度落實防疫的雙重力量，讓守護毛孩的行動自然融入民眾日常生活。

↑圖說：鳳邑開漳聖王廟管理委員會主任委員鄭安秝（右1）、高雄市政府農業局長姚志旺（左1）發送好伴平安符與毛寶貝並與飼主合影。（圖片來源：高雄市動保處提供）

鳳邑開漳聖王廟為鳳山四大古廟之一，長年守護地方平安；動保處則長期致力於動物保護教育、寵物登記與防疫政策推動。此次跨界合作，盼藉由民眾熟悉且信任的信仰場域，將動物保護與生命教育以更溫柔、貼近生活的方式傳遞，深化市民對毛孩終身照護責任的認同。

聯名符袋命名為「好伴」，寓意寵物是人類最好的陪伴（Good Partner），也象徵毛孩是生命中不可或缺的重要一半。符袋設計融合鳳邑開漳聖王廟象徵吉祥的紅色系與動保處識別意象，外觀莊重溫暖且兼具實用性，飼主可將每年配發的狂犬病預防注射證明牌置入其中，不僅避免金屬牌碰撞磨損的困擾，也讓毛孩外出時同步攜帶神明祝福與防疫憑證。

↑圖說：飼主誠心為毛孩祈求「好伴平安」符袋。（圖片來源：高雄市動保處提供）

動保處指出，隨著寵物成為家庭成員，飼主對毛孩健康與安全的重視程度持續提升。狂犬病屬人畜共通傳染病，定期施打疫苗不只是法定責任，更是守護家人與社區安全的重要關鍵。期望透過「好伴平安」符袋的文化魅力，提升市民主動為寵物施打疫苗與完成登記的意願，讓防疫觀念深植人心。活動當天，廟埕中十多隻「好伴狗狗」共同參與象徵祝福的平安符過爐儀式，溫馨畫面吸引目光，展現傳統信仰與現代動物保護政策的創新結合。

↑圖說：飼主可將每年配發的「狂犬病預防注射證明牌」放入符袋中，不僅避免鐵牌因磨損、碰撞產生聲響的不便，也讓毛孩在外出時，隨身攜帶神明祝福與防疫證明。（圖片來源：高雄市動保處提供）

農業局長姚志旺表示，與在地信仰中心合作，能讓傳統民俗成為推動現代動保與公共防疫的強大助力，也期盼更多市民成為毛孩一輩子的「好伴」。他強調，信仰不僅是祈求平安，更是一種行動的指引，透過疫苗注射、寵物登記等具體作為，將祝福化為真正的守護，讓人與動物都能在這片土地上安心共好。

