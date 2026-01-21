信仰走進影像 「媽祖在人間」北港朝天宮開鏡盼感動世代傳承

▲雲林縣長張麗善21日受邀出席「媽祖在人間」在北港朝天宮開鏡祈福儀式，與立法委員張嘉郡、北港朝天宮蔡咏鍀董事長、北港鎮長蕭美文、劇組團隊共同見證影像與信仰的正式啟程。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】以媽祖信仰為核心的短劇影集「媽祖在人間」，21日於北港朝天宮舉行開鏡祈福儀式，象徵拍攝計畫正式展開。現場雲集地方首長、民代、宮廟代表與演員團隊，在莊嚴儀式中祈求拍攝圓滿順利。

張麗善縣長也指出，面對現今五濁惡世、暴力充斥的社會，希望透過信仰，大家都能秉持著媽祖的精神，有慈悲心、愛心、善心、存善念，讓社會更加安和樂利。

北港朝天宮蔡咏鍀董事長表示，今天「媽祖在人間」就在朝天宮開拍，所有演員齊聚祈求媽祖庇佑，讓這部影集深入人間。有人說媽祖是觀音菩薩的化身，祂可以很接地氣的讓民眾得到感念。相信「媽祖在人間」，藉由百姓弘揚媽祖慈悲精神，今日開拍在媽祖護佑下，整個拍攝過程圓滿順利，工作人員平安。

廣告 廣告

立法委員張嘉郡指出，媽祖慈悲為懷的精神，是許多人面對生活挑戰的重要力量，期待透過影像傳播，讓信仰價值持續影響更多世代。

北港鎮長蕭美文表示，媽祖如同地方共同的母親，長年守護鄉里。北港朝天宮每年吸引數百萬香客，「北港進香」與「迎媽祖」更已登錄為國家重要民俗資產，影集以此為背景，有助於讓更多人認識北港深厚的信仰文化。

▲「媽祖在人間」整部戲規劃了 10 個單元、總共 60 集，透過現代的影像語言與演員的詮釋，將北港與土庫的在地故事傳遞出去。（記者蘇峯毅攝）

參與演出的藝人王中平也分享自身感受，他表示自小在媽祖信仰中成長，這次能參與演出別具意義。每年三月媽祖遶境，總能看到信仰在人群中展現不同樣貌的感動故事，希望藉由戲劇形式，讓年輕族群更貼近傳統信仰。

製作團隊指出，「媽祖在人間」將以現代影像語言，詮釋媽祖慈悲如何在日常生活中陪伴眾生，並透過多元單元故事，呈現在地文化與信仰的連結。未來作品在 YouTube 上就能看到這些感人的篇章，盼能跨越地域限制，讓媽祖精神持續在不同世代間傳承與發光。