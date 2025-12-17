信件聲稱「登錄節電活動」就能領千元獎勵金 台電呼籲別上當

詐騙手法推陳出新，民眾平時一定要提高警覺，才不會落入詐騙集團所設下的圈套。台電指出，近來有詐騙集團假冒台電名義發送電子郵件，聲稱登錄節電活動，可領取1008元獎勵金，對此台電呼籲民眾千萬別上當。

台電在臉書社團「台電電力粉絲團」發文，表示近期有詐騙集團假冒台電名義發送電子郵件，聲稱登錄節電活動可領取1008元獎勵金，並於郵件中附上假冒台電節電獎勵的假網址，用戶登錄電號後便要求輸入信用卡卡號資訊，藉此詐騙用戶個資，對此台電呼籲民眾千萬別上當。

台電說明，真正的台電節電獎勵登錄頁面，並不需要輸入信用卡卡號，此外，民眾亦可從寄件者的Email帳號，以及信件中可疑的網址看出詐騙端倪；如接獲任何可疑電子郵件或訊息，請立即向165反詐騙專線或台電客服專線1911求證，以免受騙。

台電進一步指出，台電節電獎勵活動並非登錄就有獎勵金，要「省電」才可獲得，詳情可參考台電節電獎勵措施。民眾完成電號登錄後，自登錄日起之各期電費之節電量可獲得獎勵金，登錄時不須輸入信用卡卡號或帳戶資訊，已登錄電號當期用電每節省一度，可獲得0.6元獎勵金，並於當期電費中折抵，先前已登錄過用戶不需再次登錄，除了上網登錄電號之外，也可電洽客服1911或至服務據點臨櫃報名。

過去台電亦曾提醒，有不法份子假冒台電名義，發送「帳單錯誤、退款通知、立即申請退款」等電子郵件，以電費計算錯誤、可申請退款為由，誘騙民眾點選、進而騙取個資。這類郵件採用新型詐騙手法，將整封郵件設計成一張圖片，透過圖片中的台電網址取信民眾，一旦點擊即導向惡意詐騙網站，進而騙取民眾個人資訊，台電呼籲民眾提高警覺，以免受騙。

撰稿：吳怡萱



