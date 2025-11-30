信件被扣2年 非裔女房東告郵局 纏訟到最高院
德州一名女房東科南(Lebene Konan)聲稱自己的郵件被美國郵政(US Postal Service)故意扣留兩年之久，引發關於郵政服務是否豁免「聯邦侵權索賠法」(Federal Tort Claims Act)的爭議，本案已上訴到聯邦最高法院。
美聯社報導，科南聲稱德州尤利斯(Euless)郵局的兩名員工故意不投遞她與租客的郵件，原因是她認為對方不喜歡她是非裔且擁有多處房產。科南發現其中一處出租房產的信箱鑰匙在她不知情的情況下被換掉，使她無法拿信、分發租客的郵件。她向郵局詢問時，卻被告知她要證明房產所有權之後，才會給她新鑰匙或正常投遞。儘管科南提供了證明，郵件問題依然持續。
科南指控郵差將她的一些郵件歸為無法投遞或一直退件，她跟租客因此收不到諸如帳單、藥物等重要郵件；她還說部分租客因郵件問題搬離，她因此損失租金收入。向郵政官員提出數十次申訴之後，科南最終依據聯邦侵權索賠法提起訴訟，案件進入最高法院審理。
當聯邦雇員疏失造成傷害或財損時，聯邦侵權索賠法保障個人可向聯邦政府求償。不過郵政服務是例外之一，規定郵政署不能因「遺失、誤投、漏投信件或包裹」而被起訴。本案焦點在於：當郵政員工「故意」不投遞信件或包裹時，此豁免是否仍然適用。郵政署擔憂若案件敗訴，可能會有大量民眾提告，引起訴訟潮，畢竟郵件丟失這種情況非常普遍。
德州聯邦地區法院先前駁回科南主張的不能豁免，不過第五巡迴上訴法院去年認為主張合理，因為涉及故意不投遞郵件的行為，並同意地區法院駁回科南針對個別郵差索賠；郵政署隨後再上訴至最高院。
大法官艾里托(Samuel Alito)上個月指出，人們可能很輕易因各種理由覺得郵差故意不投遞信件，像是聖誕節沒收到小費、被狗嚇到等，「如果所有這些爭議都被提告並必須審理，後果會是什麼？一封普通信件的郵資要漲到3元嗎？」
