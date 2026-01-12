信任全失！陸軍職軍盜領同袍16萬存款…他一年只賠1.4萬「背骨」下場曝

記者陳弘逸／連江報導

職軍偷走同袍提款卡，盜領16萬存款，一年後只還1.4萬，被依竊盜罪，判處6個月有期徒刑，得易科罰金；且須追徵或沒收剩14萬8990元，全案可上訴。（示意圖／資料照片）

連江縣古姓現役軍人在陸軍東引地區指揮部服役期間，偷走同袍提款卡，盜領16萬2990元存款，事後被抓包；因案退伍，案發後一年只賠償1.4萬元，被法官依竊盜罪，判處6個月有期徒刑，得易科罰金；且須追徵或沒收剩14萬8990元，全案可上訴。

判決指出，古男為現役軍人，陸軍東引地區指揮部服役期間，因同袍基於對他的信任，協助領錢時，得知提款卡密碼，未料，事後他竟把對方提款卡偷走，盜領帳戶內16萬2990元存款，事後，同袍察覺有異，報警提告逮人。

偵審期間，古男都坦承犯行，也因案退伍，並在法庭上自陳，從事電梯外包工程，日薪1800元，案發後一年，只賠償1萬4000元。

法院審理後，將古男依竊盜罪，判處6個月有期徒刑，得易科罰金；此外，扣除已賠償的1萬4000元，仍須追徵或沒收剩14萬8990元，全案可上訴。

