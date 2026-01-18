信任創佳績 徐郁民赴日闖出一片天

現任信義房屋不動產株式會社大阪支店營業二課上級係長的徐郁民，來自台灣，從2013年進入公司至今已有12年。原本在台灣主修日文系，赴日留學後則轉修建築，回國後為結合語言與建築背景而尋找相關工作機會。最終，她選擇加入信義房屋，展開跨國的房仲職涯。

「一開始在台灣找工作時，能結合日文和建築的職缺很少，後來看到信義房屋有在日本招募，就覺得這可能是一個機會。」徐郁民先是在東京總公司任職，2016年大阪支店設立後轉調至此。她坦言，剛開始從事業務性質的工作確實需要時間適應。

廣告 廣告

主要挑戰在於業務工作，需要主動接觸人群，這對於原本習慣與圖面、語言為伍的她來說，是很大的轉變。

信義房屋不動產株式會社業務以服務台灣客戶為主，多數客戶在台灣參加過說明會後，已對購屋有基本認識及高度意願，再飛往日本實地看屋與購買。徐郁民指出，這跟台灣房仲業，需要以發傳單等方式主動開發客源的情況不同。

提到職涯中最難忘的經驗，徐郁民分享一位從2016年就開始服務的老客戶，雙方認識將近9年，從預售屋購入、誤會產生，到後來成為長期合作夥伴、甚至朋友。「一開始交屋時，因為認知落差，對方有些不滿，但我們並沒有因合約就已說明態度強硬，而是耐心溝通，後來他太太實地看屋後反而非常喜歡。從那次開始，他們後續在東京、大阪的買賣，都是我在服務。」

如今，他們到日本工作或旅遊，都會與徐聯絡，去年就見面3次，她也會主動推薦好吃的餐廳、深受好評的景點。她說，建立長期信任關係，是自己最珍惜的事。

新冠疫情重創全球旅遊與房地產市場，但公司反而在此期間透過視訊看屋，成功協助不少客戶完成購屋交易。「那時候我們有一個建案總戶數約300戶，光是透過視訊就賣出了約50戶。」

去年締造大阪業績TOP ONE的亮麗成績，她認為，有兩大關鍵因素，第一，台灣客戶對信義品牌有高度信任；第二，提供的資訊足夠透明、詳盡，能消除遠距離帶來的不安。

從台灣到日本，從語言與建築背景轉身投入高互動、高挑戰的房仲業務，徐郁民用12年的耕耘證明了，只要不畏挑戰，願意學習與溝通，再困難的時期，也能轉化為職涯開花結果的機會。