信任危機！日本紅十字會爆「10年廢棄逾 3,600 袋血」誤用舊針頭

國際中心／程正邦報導

日本紅十字會醜聞連環爆！二手針頭再戳捐血者，逾3600袋血遭棄。(圖/翻攝維基百科)

長期以來以嚴謹著稱的日本醫療體系近期跌落神壇。日本紅十字會於昨（23日）正式對外發布一份沈痛的內部調查報告，承認自 2012 年現行血液事業體制上路以來，全日本共發生近千起管理疏失案件，導致超過 3,600 袋珍貴的捐血製品被迫報廢。更令人心驚的是，今年還接連發生「誤用二手針頭抽血」及「上萬袋血液因停電毀損」等離譜事故，重創日本民眾對捐血系統的信任。

日本紅十字會引爆信任危機，開記者會說明調查報告。(圖/翻攝NHKnews)

十年隱瞞真相：985 起違規案件首度曝光

廣告 廣告

綜合媒體報導，這份調查報告的起源，是為了回應社會對日本紅十字會近期頻繁出包的怒火。社方針對過去十餘年的紀錄進行全面盤查，發現符合通報標準的不當處置案件竟高達 985 起。這些疏失直接導致約 3,600 餘袋血液及其製品因「偏離採血規範」或「保存管理不周」而成為廢棄物。

更令日本輿論不滿的是，這近千起違規事件在過去竟如同「黑箱」一般。日本紅十字會坦言，由於過去內部缺乏明確的通報與公開機制，導致這些案件從未向厚生勞動省（日本衛生福利主管機關）呈報，社會大眾對此更是毫不知情。

日本紅十字會調查報告出，過去13年不當處置血袋案件高達 985 起。(圖/翻攝NHKnews)

離譜事故連環爆：從「二手針頭」到「掉落的電源線」

今年無疑是日本紅十字會的災難年，兩起重大事故直接引爆了這次的大盤查：先是工作人員在為捐血者採血時，竟粗心誤用已經使用過的針頭，引發捐血者感染風險的高度恐慌。接著又發生冷凍庫電源線意外脫落且未及時發現，導致儲存的萬餘袋血液製品因溫度失控而全數損壞，被痛批是浪費捐血者的善心。

日本紅十字會鞠躬跟社會致歉，允諾未來資訊透明化，接受全民監督。(圖/翻攝NHKnews)

補救與改革：明定「8 大通報基準」挽回信譽

為了止血並重建公眾信任，日本紅十字會已將調查報告正式提交至厚生勞動省，並承諾未來將進入「資訊透明化」的新時代。社方已於今年 9 月明定包含「血液廢棄」、「健康危害風險」及「供應延後」等 8 項必須向政府呈報的標準。未來凡發生符合基準的事故，不僅要第一時間呈報中央，還必須在官方網站同步公告，接受全民監督。

官方聲明：尚未發現受害者，將落實預防機制

雖然目前尚未接獲有捐血者或受血患者因此產生健康損害的通報，但日本紅十字會仍發表聲明表示深切遺憾。社方強調，每一袋血液都代表著民眾的愛心，未來將徹底檢討採血流程，落實各項防錯機制（Fool-proofing），確保醫療用血的品質穩定與安全，不讓民眾的善意白費。

更多三立新聞網報導

美中稀土戰場延伸？泰柬古廟柏威夏寺爆86死衝突 揭密18兆神祕礦藏

淘寶恐成資安破口？美情報顧問警示：中國電商是披著商業外衣的國安工具

司法寬容？國中割喉案判賠938萬 乾哥聲請「訴訟救助」裁判費全民買單

血色拼圖！張文案驚現「神祕金流」 案發前進帳 3,985 元疑有外部資助

