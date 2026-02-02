信任同床卻遭指侵！高雄女喊「兩情相悅」遭打臉被判刑

高等檢察署高雄分署、高等法院高雄分院外觀。翻攝自高分院官網



高雄林姓女子因愛慕女同事，陪同喝酒後護送對方回家並留宿，卻以手指性侵。一審高雄地院認定違反意願，判刑3年6月，林女否認並稱「兩情相悅」。二審考量坦承犯行、和解賠償，改判2年徒刑，緩刑5年並付保護管束，全案可上訴。

判決指出，女同事基於對同性友人的信任，同意讓林女留宿，兩人同床共眠。不料半夜林女突然湊近親吻女同事耳根，接著不顧對方明確反抗並喊出「不要、不行」，強行壓制其上半身，並以手指侵入私處，時間長達約10分鐘，讓女同事感到極度不適與噁心。

女同事事後向好友訴苦，隨即報警處理，警方調查後，依妨害性自主罪嫌將林女移送高雄地檢署偵辦並起訴。

高雄地院一審審理時，林女全盤否認犯行，辯稱雙方「兩情相悅」，甚至稱當晚是「美好的夜晚」，不解女同事事後態度轉變，法官調閱案發後雙方對話紀錄，發現林女曾傳訊向女同事道歉，內容包括「一定是造成了妳很大的不舒服」、「我先跟你道歉」、「對不起」等語，認定林女明知行為違反對方意願，判處有期徒刑3年6月。

林女不服判決提起上訴，高雄高分院審理期間，林女改口坦承犯行，並表達悔意，最終與女同事達成和解並完成賠償。二審法官認為，林女經偵審程序已知警惕，改判有期徒刑2年，並宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

