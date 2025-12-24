信任成破口！越南經商弟遇詐不察求助 台灣姊險噴飛30萬

〔記者許國楨／台中報導〕「姊，我需要一筆錢周轉，不然投資拿不回來。」一通越洋電話，讓台中市52歲洪姓女子心急如焚，出於對親人的信任，洪女未多加懷疑，立刻前往郵局準備匯款，沒想到這通電話背後，竟暗藏詐騙陷阱，原來洪女胞弟遇詐不自知，才會向洪女求助，所幸員警及時趕到勸阻，洪女才恍然大悟，打消匯款念頭。

經查，洪女前天到北屯區大坑郵局臨櫃辦理30萬元匯款，行員關懷提問時洪女表示，款項是要給在越南經營工廠的弟弟做為資金調度使用，但行員發現受款人名字並不是洪女弟弟，接續行員與洪女弟弟通話時，洪男說有投資外幣，該款項匯入後，對方才會返還之前投資的外幣，機警行員直覺有詐，立即通報警方協助。

第五分局北屯派出所員警黃大禕及陳建廷到場，了解原由後請洪女隨同返回派出所慎重查證，經員警再次與洪男通話，洪男卻改口表示款項是要購買越南盾做為旅遊經費，卻也無法清楚交代旅遊內容、行程等相關旅遊問題，員警依多年阻詐經驗研判，洪男極可能在海外遭詐卻渾然不知，耐心向這對姊弟分析常見詐騙手法與可疑之處。

經過警方逐一說明，洪女終於察覺整起事件的不合理性，當場打消匯款念頭，成功守住30萬元積蓄，也頻頻向行員與員警道謝，直言若不是即時提醒，後果恐怕不堪設想。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

