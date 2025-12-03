「信任朋友才幫忙」反扛500萬巨債！王俐人無助狂接討債電話：好人真的不能當
藝人王俐人近期才剛因「火鍋店雞蛋風波」登上討論版面，如今又被爆出更大的麻煩。今年1月，她答應替友人掛名擔任日式料理店的負責人，怎料6月餐廳突然爆出財務問題，如今友人失聯，她也因此被債主追討500萬元，只能透過法律處理。
王俐人因先前經營私廚，結識一名在日本料理店工作的林姓廚師。去年林姓廚師另開了一間餐廳，開業後聲稱原負責人不適任，希望王俐人可以接手負責人，否則餐廳恐怕無法繼續營運。她心軟之下同意幫忙，沒想到今年6月餐廳財務突然出問題，廠商、裝潢與房東等債主陸續找上門，而林姓廚師卻完全消失，電話不接、社群不回。由於王俐人是法定負責人，債主便轉向她追討總計500萬元的債務。
王俐人無奈表示：「500萬元到底關我屁事？我真的沒有能力還。」每天接不完的追債電話，法院存證信函堆滿桌，甚至有債主上門嗆聲要她「不要因為小錢毀了名聲」，讓她感到相當無助。事後她才從其他人那裡得知，這對師徒正是因金錢糾紛而鬧翻，林姓廚師更被爆料在南部也用相同方式騙過他人，種種跡象讓王俐人驚覺自己踏入圈套，感嘆「好人真的不能當」。
王俐人表示，自己為經營私廚早已把積蓄花得差不多，卻因為信任朋友而憑空又背上一筆巨債，現在只能倚靠法律途徑釐清責任，也自省不該再如此輕易地當好人。
