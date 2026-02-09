信任滑鐵盧！負面評價53.5%高過國民黨 鄭麗文：抗壓力高別想施壓我

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》日前公布最新1月國政民調，「國民黨主席鄭麗文信任度」調查結果，僅28.7%民眾表示信任、53.5%表示不信任，反感度已超越國民黨整體的負面評價。對此，鄭麗文今（9日）表示，「我個人的抗壓力很高，不會因為這樣就改變我公平、公正、公開方式主辦初選的態度。不要以為可以施壓我，我感謝大家的指教，但真的不需要這樣。」

鄭麗文今日中午接受網紅「歷史哥」節目《歷史易起SHOW2.0》專訪時表示：「我個人的抗壓力很高，不會因為這樣就改變我公平、公正、公開方式主辦初選的態度。針對外界對我個人的各種攻擊、批評與壓力，大家可以放心，我若因此扛不住、沒擔當，進而改變初選程序，那才會引來更大的怨言與不平。我絕對不會因此動搖，身為主持遊戲規則的人，我會堅持到底。」

鄭麗文也說，不要以為可以施壓她，「我感謝大家的指教，但真的不需要這樣」。她強調，短期內可預見的未來，自己並沒有參與任何選舉的規劃，因此外界不需過度關注她個人的民調。不論是泛藍民眾還是黨內支持者，根據她所看到的民調數據與實際接觸的反應，「大家對我仍然是非常愛護、力挺的」，而這些支持正是她能夠承擔所有壓力、堅持走下去、無悔無怨的最大動力。

