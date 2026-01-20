信保估百億美元 學者：成數明顯偏低

行政院副院長鄭麗君20日出席記者會，向國人報告台美貿易談判結果。（黃世麒攝）

台美貿易談判達成共識，將透過「台灣模式」帶動企業自主投資美國2500億美元、政府信用擔保2500億美元。行政院副院長鄭麗君估計，以授信額度上限2500億美元、高科技廠商承保倍數約在15到20倍來設算，整體專款規模在62.5億到100億美元之間，將分5期規畫，由國發基金及公民營銀行共同參與，但有學者表示，相對中小企業信保基金承擔風險約8成，或特殊政策性貸款甚至可達10成來看，成數明顯偏低。

外界關心信保機制如何建立，傳出將邀公民營銀行加入國家隊，鄭麗君昨表示，基本上不會動用經濟部中小企業信保基金，國發會有國家融資保證機制，已在離岸風電、重大公共建設等有相關執行經驗，未來會在此機制下，建立專案國家融資保證機制。

鄭麗君表示，以授信額度上限2500億美元設算，高科技產業的保證成數比中小企業略低，在5到6成之間；而承載倍數可比中小企業略高，約15到20倍，依此計算信保機制的保證專款規模在62.5億到100億美元之間。

鄭麗君說，台美合作備忘錄（MOU）並未載明年限，融資可視企業所需申請啟動信保機制，預期分5期規畫，第1期到位後就可以分期注入；至於信保專款來源，政府依過去經驗，考慮由國發基金籌措，也會邀請公股及民間銀行共同參與。

對於此一金額成數明顯偏低，學者解讀，一方面是政府籌措規模的資金壓力不小，又不想看立法院預算編列的臉色；另方面也擔心赴美投資風險高，若貸款收不回將由全民埋單，一定會遭輿論罵翻。

政大金融系教授殷乃平分析，中小型半導體供應鏈、ICT廠商缺少美國經驗，不僅成本高，還要應付法律繁雜、勞工權益等議題，政府要有很多配套協助，赴美投資才不會踩到紅線、鎩羽而歸。