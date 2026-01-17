信保錢從哪來？實際準備專款 約台幣八千億元

台美關稅談判結果出爐，台灣承諾企業自主投資二五○○億美元，另外由政府提供信用保證支持金融機構提供融資二五○○億美元額度，挹注台廠赴美的資金。原本外界預期，未來很可能由中小企業信保來執行有關作業，不過，經濟部中小及新創企業署昨日澄清，前述的融資保證額度，與中小企業信用保證基金目前業務完全無關。

我國目前有三大信用保證機制，分別是財團法人中小企業信用保證基金、財團法人農業信用保證基金、財團法人海外信用保證基金。其中，規模最大的是中小企業信保基金。

中小信保基金是用於協助資金用途明確、還款來源可靠、信用無嚴重瑕疵、具發展潛力，但擔保品不足中小企業，透過信用保證，提升銀行辦理中小企業借款的意願。自民國六十三年成立迄今，協助逾七十六萬家中小企業取得融資金額廿七兆六千三百八十億元。

本次台美關稅談判所衍生的信保議題，這二五○○億美元需政府提供信用保證的機制是如何運作？

外傳接下來這套機制將由國發會「國家融資保證機制」來運作。依照過往「國家融資保證機制推動方案」運作來看，初期目標規模為一百億元，整體保證總額度則以保證專款的十倍為原則，亦即最高可支應約一千億元的融資保證需求。

換句話說，此次的二五○○億美元信用保證規模，若以過往運作，則實際需要準備的專款金額是二百五十億美元，縱然是分年到位，規模也將近台幣八千億元。

知情人士指出，只要政府編列足額專款，執行不是問題，因為相關機制相當成熟，只要專款與倍數確定，即可迅速上路，由於對外投資涉及高資本額及專業產業評估，應比照過往重大政策專案，成立專家審議委員會，先審查投資計畫的正當性與合理性，再由相關單位就財務面進行風險評估並核發保證。

