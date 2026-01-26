信保首期3百億 國發會：今年到位

我方對美投資第一期信保基金約新台幣300多億元，國發會副主委高仙桂（左）26日表示，預計會在今年到位。（劉宗龍攝）

台美關稅談判底定，我方對美投資2500億美元信保額度錢從哪來？國發會副主委高仙桂26日表示，此項規畫分成5年執行，第一期信保基金62.5億美元，約新台幣300多億元，預計會在今年到位，錢會由國發基金與公民營銀行共同出資，強調絕不會以台積電股票質押、不會尋求壽險資金加入，也沒有找央行出錢。

立法院財委會昨日邀請財政部、金管會、央行、經濟部、國發會等多個部會，進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告，並備質詢。

對於政府將提供企業赴美投資2500億美元的融資信用保證額度，財源究竟從哪來？高仙桂表示，因赴美投資多為中大型企業，其風險較低，規畫保證倍數可達15到20倍，保證成數設定為50％到60％，試算後所需信保專款金額將落在62.5億至100億美元之間。

高仙桂指出，會循現有信用保證機制，並成立專責的委員會負責審議，2500億美元則分成5期執行，規模達標就會啟動，第一期預計62.5億美元，約新台幣300多億元，原則上今年就會到位，主要由國發基金及公民營銀行出資，因此不會涉及到編列預算的部分。

至於國發基金要出多少錢？高仙桂說，國發基金擔任角色是出資方，依照現行國家融資保證機制，出資比率要視公民營銀行入股占比決定，而國家融資保證中心的執行單位是輸出入銀行。至於有無需要質押台積電的股票？高仙桂強調「不會」，且沒有找壽險公司，也不會動用到央行的錢（外匯存底）。

稽核作法方面，高仙桂說，所有申請企業必須向融資保證中心提供相關資料，融資保證委員會核閱相關文件後再評估，銀行也有套完整的徵信程序；後續研議過程包含徵信、投前評估、投中及投後審查，都會審慎處理。

立委擔憂台灣企業赴美投資，可能削弱台灣投資動能，高仙桂則說，投資是雙向的，像台積電75％營收來自北美客戶，赴美設廠可以紓解台灣資源難以支應的困擾，而美國也會同步投資台灣AI、半導體等5大信賴產業，投資美國有助於鞏固台美戰略夥伴關係。