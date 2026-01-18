信保2500億恐衝擊中小企業？葉元之：談判團隊完全失靈

台美對等關稅結果出爐，行政院副院長鄭麗君（中）、政委楊珍妮（左）、駐美代表俞大㵢（右），台灣時間16日上午在美國舉行記者會，說明台美關稅貿易談判結果。（摘自駐美代表處臉書）

台美關稅15％不疊加拍板定案，將與美國進行供應鏈合作，由台灣企業自主投資2500億美元，另政府銀行融資信保支持2500億美元。藍委葉元之質疑，台灣被予取予求，連美國人都不敢置信，談判團隊完全失靈。政府要找八大公股行庫湊2500億，恐衝擊中小企業。

葉元之18日在《新聞大白話》節目表示，我們付出的代價比日本、韓國高很多，日本要投資5500億美元，韓國3500億美元，我們已經比韓國多了，可是我們的GDP、人口都比日韓要小，我們經濟體比較小，但是卻要投資比較多？「所以我覺得談得很爛！」

葉元之提到，而且鋼鐵的關稅還是維持50％，沒有降低。另外就是，我們的市場到底要開放到什麼程度？目前為止還不知道。

葉元之直言，所以這樣的「成果」，幾乎是被美國予取予求。盧特尼克接受訪問，主持人提問時說：聽起來你們不是拿胡蘿蔔，你們是拿著棒子在跟台灣談？意思是，美國已經拿到超級大的好處了，連主持人都不敢相信。主持人還說，這樣台灣有什麼好處？結果盧特尼克說：因為台灣必須要讓川普高興！所以談出來這個條件只是讓美國很滿意，可是我們自己是完全退守，談判團隊等於完全失靈！

葉元之質疑，這樣還要說好棒棒、我們打全壘打？「所以你的目標就是要把台積電送出去，把投資動能都送到美國去嗎？目的是什麼？」

葉元之指出，台灣信保基金一年約1.5兆新台幣，如果2500億美元給台灣企業去投資美國，大概是7.5兆，等於是5年！現在大家會擔心，原本需要信保的那些中小企業怎麼辦？政府現在告訴你說，國發會會另外去處理。所以他們現在可能要去找八大公股行庫來談，怎麼把這2500億美金湊出來。但公股行庫本來就有投資人，服務很多企業，他們的資金水位有這麼高嗎，都不會影響台灣經濟產能嗎？

