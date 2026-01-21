信保2500億美元 賴：不排擠國內額度

賴清德總統21日表示，赴美投資的廠商不一定需要政府信用保證，絕不會排擠國內中小微企業的信保額度。（杜宜諳攝）

台美關稅談判達成共識，身兼民進黨主席的賴清德總統21日在中常會上，就企業自主赴美投資及政府信用保證的各2500億美元說明，他強調，赴美投資的廠商國際設廠經驗豐富，不一定需要政府信用保證即可取得融資，絕不會排擠國內中小微企業的信保額度。後續並期盼透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化台美在供應鏈等各領域合作。

賴清德說，此次談判結果讓台灣對等關稅調降至15％且不疊加，條件跟日韓、歐盟相同；同時，台灣是全球第一個獲得美國232條款最優惠待遇的國家，並成功爭取以「台灣模式」與美國展開供應鏈合作。

賴強調，承諾對美投資的2500億美元，是由台灣企業直接、自主赴美投資，屬於企業因應全球布局的商業行為；至於政府支持銀行機構透過專業授信審查的2500億美元，為有意擴大投資布局的企業提供融資，不會使用現有信保基金。他說，赴美投資的廠商國際設廠經驗豐富，也不一定需要政府的信用保證，就可以取得正常融資。

賴清德表示，此次談判，美方也表達願促進投資我國的五大「信賴產業」，更進一步深化台美互利共榮的夥伴關係，期盼不分中央地方、朝野黨派團結，共同推動台灣經濟與國家整體發展，也請黨公職持續傳遞正確資訊，化繁為簡向大眾說明。

賴清德在接見「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團時，再度提及談判成果，除繼續深化台美合作，未來也將與歐洲國家在半導體、AI、資通訊等產業和供應鏈韌性領域繼續擴大合作，深化連結。

大陸國台辦昨稱，台美關稅談判，讓台灣「科技島」將淪為「空心島」。陸委會強調，台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際延伸和擴展。