信功肉品推春節禮盒新品 「香脆絲條」搶攻年節市場

「香脆絲條」從原料選擇到製程工序秉持最高標準，讓顧客都能感受到人情溫暖與真摯心意。(圖／信功肉品提供)

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】農曆新年是傳統節日中最為盛大且意義非凡的時刻，一份真摯好禮就像一句簡單親切的問候，能夠瞬間拉近彼此距離。即將邁向40週年「肉品界台積電」信功肉品，始終創新傳承為核心使命。2026馬年以「好事滿盈諸事圓滿」設計理念推出春節禮盒，融合嶄新滋味，寓意來年富足圓滿，傳遞滿滿年節祝福。

品牌推出「香脆絲條」春節禮盒，堅持使用正統100%台灣豬肉，選用健康「豬後腿肉」部位，以獨家慢火烘烤製程工法，加入肉桂、小茴香、花椒、丁香等嚴選辛香料調製，經烘烤反應後憑添了甘甜醬燒風味，保留紮實咀嚼感，一口咬下卡滋聲響，乾香酥脆，吮指回味，無論是大人小孩都喜愛的年節零嘴小食。

廣告 廣告

乾香酥脆，吮指回味，大人小孩都喜愛的年節必不可缺零嘴小食。(圖／信功肉品提供)

春節期間，無論是家人或三五好友相聚聊天，零嘴是必不可缺。「信功肉品」今年特別規劃應景零嘴點心，突破甜膩市場創新之選。香脆絲條禮盒(2入)推薦價690元、香脆絲條禮盒(3入)推薦價990 元，即日起至2026/1/31官網單筆消費滿3,000元，輸入折扣碼「BC87A9」即享300元折價優惠，提供顧客更多元的選擇，要BUY手速要快！

無論是春節團圓、朋友聚會等，各種歡樂時光的絕佳佐食與伴手禮。(圖／信功肉品提供)

整合行銷部楊程允表示，農曆春節是食品業最重視的節慶之一，不僅走春拜年，企業送禮也是業者搶攻目標。「香脆絲條」有別於一般市面上的豬肉條，銷售趨勢朝向分眾化、年輕化與日常化趨勢，12月先在官網、自媒體以及KOL開箱試賣，推出後廣受獲得「好吃、涮嘴」等口碑好評，回購率持續上升，也成為信功肉品今年春節禮盒特色選品，特別吸引年輕上班族群指定購買，期創造新話題，帶動業績成長。

更多線上獨家商品請詳見「信功肉品」官網購物。https://reurl.cc/4bVodD

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告