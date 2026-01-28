信台積電的都大賺了？0050規模衝破兆元 謝金河點出台灣一「世界罕見現象」

人工智慧（AI）大爆發，台股2025年繳出超猛成績單，全年加權指數上漲近6000點，漲幅突破25.7%，改寫歷史紀錄，晶圓代工龍頭台積電（2330）屢創新天價；2026年表現依然強勁，昨（27）日收盤站穩32000點；此外，多方預測，2025年台灣經濟成長率估可達到7.37%。對於台灣2025年的亮眼表現，財信傳媒董事長謝金河引述好友臉書貼文直言，「每個人對國家的認同會決定財富的命運！」

謝金河在臉書以「跟著蜜蜂找到花朵，跟著蒼蠅進廁所！」為題指出，身為日本早稻田高材生、國內金控業高層主管的好友在貼文中提到，台股站上32000、台積電股價漲到1700元，但有媒體稱這是「無感的經濟成長」，至於為何無感，這是因為站錯邊，且更帶著一群人「痛恨台灣」、痛恨美日盟國；然而事實上，台灣人對經濟成長越來越有感。

台股市值躍居全球第七大、0050規模破兆元

謝金河說，好友列舉，如桃園機場天天客滿，赴日旅遊爆滿，此外投資台股的人愈來愈多，投資元大0050的規模超過1.1兆元，且年輕人投資台積電零股蔚為風潮，發現無感的人只有特定媒體的信徒，反觀相信台灣、相信台積電的人都賺大錢。對於「經濟成長無感」的討論，謝金河直言，近年賣力唱衰台灣的，多數是中國恊力者，但應回頭看看中國社會有多少人仍活在貧窮線以下。

謝金河表示，國家社會不可能像烏托邦一切都美好，台灣仍有要改善之處，但不必戴著有色眼鏡一味否定，美國總統川普（Donald Trump）成天把讓美國再偉大掛在嘴上、在美國出生的美國人一定愛美國；反觀台灣最特殊，有些在台灣出生的人愛別人的國家，天天拿刀對著自己，世界罕見。他總結，這些年，台灣在出口、經濟成長率上、產業經濟，到台積電成為全球市值第6大、台股市值全球第七大（104兆元），台灣僅2300萬人，經濟表現在全球無人能出其右，「這樣還能拿來說嘴？」

