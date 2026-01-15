信守民眾用路安全承諾 虎尾鎮鄉道雲94線縣府斥資近7百萬路面改善

▲虎尾鎮鄉道雲94線年久失修，縣府將斥資近7百萬進行路面修繕。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】虎尾鎮鄉道雲94線年久失修，路面出現龜裂、平整度不足及標線破損等情形，不僅影響行車安全，也降低道路使用的舒適度。包含縣議員張維心、陳乙辰及在地方代表、里長及民眾多次陳情與建議後，為提升整體道路品質並確保民眾用路安全，縣府積極籌措經費，啟動相關道路改善工程。張麗善縣長表示，「虎尾鎮鄉道雲94路面改善重鋪工程」斥資經費約682萬元，預計年後發包，四月進場施作。

縣長張麗善14日下午率雲林縣交通工務局長汪令堯，會同虎尾鎮長林嘉弘、縣議員張維心、陳乙辰、虎尾鎮民代表會主席陳明聖、東屯里長方西湖等現勘鄉道雲94線路面現況，向鄉親說明道路改善計畫，同時也聽取地方建言，針對雲94線虎尾往大屯路口道路縮減之交維設施增設、高鐵橋下路面坑洞路基改善需求，亦會一併納入改善。

張麗善縣長表示，縣府向來重視、信守讓民眾用路安全與需求的承諾，鄉道雲94線改善工程，現已進入規畫設計階段，初步估算，改善長度約1,000公尺（範圍自雲95至縣道156乙），道路寬度約11至14公尺，工程經費為新台幣682萬元。

雲林縣交通工務局汪令堯表示，鄉道雲94線是虎尾鎮大屯往三合里及台78線虎尾交流道重要道路，也是當地居民往返鄰近鄉鎮的主要聯絡道。將近20年的路面龜裂、AC劣化，嚴重影響行車安全。針對「虎尾鎮鄉道雲94路面改善重鋪工程」，交工局現已著手工程設計，預計年後發包，四月進場，估計30日曆天可完工。

此外，交工局於測量鄉道雲94線過程中，發現使用將近一、二十年路基狀況尚可，沒有下陷，若不需路改，相關刨鋪工程預計一、兩個禮拜就能完工，給鄉親一條嶄新平整道路。

虎尾鎮長林嘉弘指出，鄉道雲94線路面改善是地方殷切的期盼，交工局一年約2億多用於二十鄉鎮建設經費，就投注逾600萬於虎尾鎮，感謝張麗善縣長帶領縣府團隊這七年多來對虎尾地方建設用心投入，也感謝陳乙辰、張維心議員共同支持虎尾鎮重要公共建設，讓虎尾更好。

縣議員陳乙辰、張維心、虎尾鎮民代表會主席陳明聖等皆表示，鄉道雲94線是上下班通勤族、鄉親民眾通行要道，車流量大。此路段現況除路面龜裂，於高鐵橋下路面更是坑坑洞洞、填填補補，走路、騎車行經都非常危險。感謝縣長、縣府團隊展現效率，將辦理鄉道雲94線道路改善，讓鄉親出入平安。

縣長張麗善期望虎尾鎮鄉道雲94路面改善重鋪工程完工，讓用路人行車更安全舒適，提升居民生活品質。