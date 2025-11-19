信徒帶貓罐頭祭拜…虎爺「氣到發爐」！廟方婉謝：祂不是貓

雲林縣土庫鳳山寺的虎爺因為收到信徒用貓罐頭祭拜，氣到發爐。翻攝自Threads



雲林縣土庫鎮中山路上的鳳山寺供奉廣澤尊王（聖王公），是當地重要信仰中心與地標，香火鼎盛。近來廟方分享，有信徒拿貓罐頭來祭拜廟裡的虎爺，導致香爐「發爐」，擲茭請示後才知道虎爺生氣了，因為牠不是貓。廟方呼籲信徒之後不要再帶貓罐頭來祭拜，可以拜虎爺喜歡的雞蛋、鴨肉或水果等。

廟方人員日前在Threads分享，有信徒帶著「貓罐頭」祭拜寺內的虎爺，甚至一次豪氣擺上3罐，結果虎爺前的香爐突然大發爐，火勢異常旺盛，嚇得廟方人員急忙擲筊請示。經詢問後才發現，虎爺似乎「真的生氣了」，因為祂不是貓，也不吃貓罐頭。

鳳山寺文書組長陳姿吟透露，虎爺長期庇佑孩童與動物，許多飼主在寵物受驚或需要平安護身符時，會特地前來參拜，也因此部分信徒誤以為虎爺喜歡「貓咪的食物」，才會拿貓罐頭祭拜。她表示，雖然虎爺常護佑貓狗，但「祂不是貓」，因此才會發生香爐大發爐的情況。

主委郭建太也證實，當日香爐突然發爐後，廟方第一時間擲筊詢問，才得知虎爺「不高興」，原因就是供品不恰當。志工團團長郭晉銘提醒，參拜虎爺可準備紙錢、雞蛋、雞肉、鴨肉或水果，不要再拿貓罐頭來拜虎爺公了。

民俗老師張捷翔說明，「貓罐頭」祭拜虎爺在民俗觀念中具有貶意，屬於不敬行為。他解釋，祭拜的核心精神是敬重神明，供品必須符合神格，不能混淆寵物與神祇，就如同祭拜觀世音菩薩只能奉上水果、餅乾，而不能以葷食供奉；同理，過期、腐敗或屬於錯誤象徵的食品，也不能拿來拜神。

