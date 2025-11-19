信徒拿「貓罐頭」拜 虎爺生氣大發爐 廟方：祂不是貓

雲林縣 / 綜合報導

雲林縣土庫鎮的鳳山寺，日前廟內供奉的虎爺，香爐大發爐，嚇壞不少信徒，廟方擲筊詢問才知道，虎爺生氣了，原因是有民眾拿貓罐頭來祭拜，對此廟方人員說虎爺不是貓，不吃貓罐頭，民眾如果要參拜，可以帶虎爺愛吃的雞蛋、豬肉或是水果，但千萬別拿貓罐頭，民俗專家也說，拿寵物罐頭祭拜神明是大不敬。

廟裡供桌上擺放鮮花素果，不過仔細一看，虎爺的供桌旁怎麼會出現了3罐貓罐頭，雲林土庫鎮的鳳山寺，日前虎爺的香爐，大發爐當時嚇壞不少人，廟方擲筊詢問後，才知道是貓罐頭惹的禍，有民眾把虎爺當成貓，拿貓罐頭來拜拜，虎爺生氣了。

土庫鳳山寺文書組長陳姿吟說：「就看到旁邊有一個貓罐頭，我們就聯想到，會不會是因為這樣不開心，結果問下去是聖杯，虎爺公意思是說，祂是老虎這可能是貓咪在用的，所以因為這樣有點不開心。」

在民間信仰中，虎爺不僅驅邪鎮煞，還能庇佑小孩保護寵物，相傳虎爺和老虎一樣喜歡吃肉，所以在祭拜時，最常見的供品有豬肉雞蛋等供品，也有人說虎爺喜歡吃甜食，會準備糖果餅乾或其他水果，民俗專家也說，拿寵物罐頭祭拜神明，是大不敬。

民俗老師張捷翔說：「寵物跟神這是一個分界線，要把它分清楚，然後對神我們就是要有一種敬重的心。」廟方人員說，過去有過飼主拿寵物罐頭來祭拜，主要是希望虎爺加持，保佑寵物吃了身體健康，像這樣拿寵物罐頭當供品的案例不常見，強調虎爺不是貓不吃貓罐頭，民眾千萬不要踩虎爺禁忌，惹虎爺生氣。

