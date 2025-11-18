信徒拿「貓罐頭」祭拜⋯虎爺瞬間被惹怒大發爐！廟方婉謝：祂不是貓

記者林意筑／雲林報導

雲林縣土庫鎮「鳳山寺」。（圖／民眾提供）

位於雲林縣土庫鎮的「鳳山寺」主要供奉廣澤尊王（聖王公），不僅是當地居民的信仰中心，更是土庫鎮的重要地標。日前廟方分享，有信徒拿「貓罐頭」來祭拜虎爺，沒想到香爐竟大發爐，嚇得廟方人員趕緊擲筊詢問，得知虎爺好像生氣了，因為祂不是貓，不吃貓罐頭。廟方提醒，虎爺喜歡鴨肉、雞肉、雞蛋或水果，千萬別再拿貓罐頭來祭拜虎爺了。

信徒拿「貓罐頭」來祭拜虎爺，竟惹怒虎爺導致香爐大發爐。（圖／民眾提供）

據了解，時常有信徒拿「貓罐頭」來祭拜虎爺，甚至一口氣豪邁拿了3個罐頭來拜拜，未料虎爺前的香爐竟大發爐，嚇得廟方緊急擲筊請示，且發現信徒是拿「貓罐頭」來祭拜，這才得知虎爺在生氣。

鳳山寺文書組長陳姿吟表示，廟裡的虎爺公大部分庇佑小朋友，還有寵物的部分，之前曾遇過信徒家中的寵物被嚇到，飼主都會特別來拜拜求護身符，可能是因為祂常常保護貓咪，所以祂才被誤會是貓咪，信徒才拿貓罐頭來拜。志工團團長郭晉銘也說，拜虎爺公可以準備紙錢、雞蛋、鴨蛋或其他水果，這些食物適合用來參拜，千萬不要再拿貓罐頭來祭拜虎爺公了。

廟方提醒，拜虎爺公可以準備紙錢、雞蛋或水果，但別再拿貓罐頭祭拜虎爺。（圖／民眾提供）

民俗老師張捷翔也說明，拜虎爺時用「貓罐頭」帶有貶意，屬於不敬的範疇，對神明要敬重跟尊重，寵物跟神明的分界線；另外，祭拜過的東西、過期或壞掉的東西，都是不符合神格，例如，祭拜觀世音菩薩只能拿水果、餅乾，不能拿葷食去祭拜。

