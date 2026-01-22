信徒砸500萬連10年奪下全台最貴光明燈「斗首」 新年點燈攻略一次看

許多民眾會在新的一年到來時，到廟裡點盞光明燈求平安。示意圖／董孟航攝

新的一年不少民眾會到廟裡燒香祈福，順便替自己跟家人點盞光明燈祈求平安，像是彰化鹿港天后宮的「財運亨通斗」，一盞要價高達50萬元，今年斗首仍由一名女信眾連續10年奪下，累積金額高達500萬元。命理專家楊登嵙指出，目前最常見的8種光明燈功用各有不同，在民俗的意義上也有不同效果，可依自身需求點燈。

彰化鹿港天后宮的「財運亨通斗」斗首，一盞要價高達50萬元，被稱為「全台最貴光明燈」，由於被信眾認為極其靈驗，每年都吸引大批民眾排隊爭取點燈資格。2026斗首仍由從事營造業的高姓女子奪下，連續10年總共投入500萬元，她表示自從在天后宮點燈後，事業一路看好、訂單持續成長，她始終相信這一切都是媽祖庇佑。

廣告 廣告

常見的光明燈種類眾多，楊登嵙表示，人前世造就的「業」轉成今生的命運，光明燈在民俗的意義上，就如同是黑暗中的光芒，一燈能除千年暗，藉由神光照亮未來的人生路，除去身上的穢氣；除此之外，自身也要多做善事，正面能量多了，自然會吸引更多好運。

8大點燈功用一次看

🏮光明燈：又稱為「長明燈」、「無盡燈」，寓意燈火不熄、神光普照，點此燈可祈求前途光明、解厄消災、諸事順遂等。

🏮太歲燈：俗語說「太歲當頭座，無喜必有禍」、「太歲出現來，無病也破財」，如果自己出生年份的生肖與流年的生肖相同或相沖、相刑，就是犯太歲，沖犯太歲泛指神界值日值星的當班神明要執行與冤親債主的債務，若當事人有冤債未清，這年運勢將會變低，諸事不順又多惹是非。點上太歲燈，同時多多行善積德，可逢凶化吉。

🏮財神燈：又叫做「財利燈」、「旺財燈」，意在祈求財神爺點亮財富之路，幫助事業順利、財星高照，並多有貴人扶助。

🏮文昌燈：又稱為「狀元燈」、「功名燈」，文昌帝君為掌管功名、文運、學業和考試之神，主宰士子的功名利祿，點文昌燈可助增進智慧、仕途順利，也能幫助小孩子學業進步、金榜題名，適合學生、業務員、公教人員和受薪的上班族。

🏮姻緣燈：無論單身或已婚的信徒都可點姻緣燈，單身者可讓姻緣燈照亮、化解命中夫星或妻星感情緣薄，或感情姻緣不佳，祈求早獲佳緣。已婚者則可求婚姻美滿，感情彌堅。

🏮藥師燈：藥師佛又稱藥師如來、藥師琉璃光如來，祂曾發宏願幫助眾生消除一切病痛，因此藥師燈也名為「天醫燈」、「華佗燈」，用於祈求消除災病、身心安樂，為人子女者也可點藥師燈替長輩或家人祈求護佑。

🏮祈子燈：台語「燈」諧音「丁」，點祈子燈求新人早日添丁、人丁興旺，以及懷孕的護產、安產再到庇佑新生兒成長。

🏮寵物光明燈：現代人多將寵物視為「毛小孩」，藉點光明燈的功德，替寵物求神明加持保佑，讓寵物元辰光彩且健康平安。



回到原文

更多鏡報報導

女網紅拍片控遭性騷公審吸200萬觀看 大叔不堪網暴過世她遭警方逮捕

綾瀨水泥埋屍案38年！兇手出獄後月入40萬 愛看當年案件影片辯與事實不符

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開

YTR召8千人砸3600萬買彩券「集體作夢」 開獎結果出爐