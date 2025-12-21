信徒「往臉上貼金」求財爆紅！泰國寺廟：今年已5人中頭

泰國大城府一間佛寺近日因「信徒臉上貼滿金箔」的照片在網路瘋傳，引發高度關注。廟方宣稱信徒求財後已有5人中了頭獎，累計共8人得獎，相關貼文被轉發到Threads後，也吸引不少台灣網友熱烈討論。

泰國寺廟「貼滿金箔求財」爆紅，傳5人中頭獎引台灣網友熱議 。（圖／翻攝自พ่อแก่เงินล้าน臉書）

廟方在臉書粉專公開多張照片，可見13名信徒臉上貼滿金箔，與寺內供奉的「百萬長者」神像合影，並強調寺廟靈驗事蹟，同時公開求財、補運等儀式資訊。除了貼金箔服務，寺廟還設有號稱泰國唯一的擊鼓祈福儀式。

此外，寺廟每年12月10日會舉辦年度拜師大典，為「百萬長者」神像戴上頭冠，一年僅此一次。消息曝光後，台灣網友紛紛留言笑稱「只要能中頭獎，敷著回國也可以」、「能中頭獎，敷屎我都行」、「變成十八銅人我也願意」，話題迅速在網路延燒。

