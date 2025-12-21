信徒「往臉上貼金」求財！ 泰國寺廟爆紅：今年已5人中頭獎

泰國大城府佛寺分享信徒「臉上貼金」的照片。（圖／翻攝自พ่อแก่เงินล้าน臉書）

泰國一間寺廟近日因一組「信徒臉上貼滿金箔」的照片在網路上爆紅，廟方宣稱信徒在求完財運後，已經有5位信徒中了頭獎，消息被轉發到Threads後，也吸引不少台灣網友關注。

據了解，這間佛寺位於泰國大城府，廟方日前在臉書粉絲專頁PO出多張照片，照片中可見有13名信徒臉上貼滿金箔，並與寺內供奉的「百萬長者」神像合影。廟方還在貼文中強調寺廟的靈驗事蹟，表示今年已經有5名信徒中頭獎，累計共有8人中獎，同時也公開求財、補運等相關儀式資訊。

廣告 廣告

除了貼金箔服務，寺廟還有獨特的擊鼓祈福儀式，廟方號稱是泰國唯一。每年12月10日，寺廟也會舉辦年度拜師大典，當天會為寺廟內供奉的「百萬長者」神像戴上頭冠，一年僅舉行一次。

貼文曝光後被轉發到Threads，吸引不少台灣網友留言討論「只要能中頭獎，敷著回國我也樂意」、「變成十八銅人我也願意」、「可以中頭獎，要我屁股貼金箔，像蠟筆小新那樣走都可以」、「俗話說的『往臉上貼金』代表作」、「能中頭獎，敷屎我都行」、「鐵牛運功散」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文父母需要「變賣家產」賠償被害人？ 律師解答了

張文想用紙箱逃生？ 警列4關鍵駁斥：過度揣測

57歲余姓英雄阻擋張文遇害 友人澄清「並非保全」：值得入忠烈祠